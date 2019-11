Iannone-De Lellis convivenza: Giulia smentisce il settimanale Chi

Giulia De Lellis e Andrea Iannone convivono già da 5 mesi

Sul giornale Chi è uscita un’esclusiva su Giulia De Lellis e Andrea Iannone che vanno a convivere. Il pubblico è impazzito non appena si è diffusa la notizia dell’imminente convivenza. La stessa De Lellis ha voluto subito chiarire la situazione con una story su Instagram: lei e il pilota di Moto GP convivono già da 5 mesi. Il fatto non era un segreto: già mesi fa la De Lellis aveva risposto ad una domanda di un fan su Instagram, confermando che lei e Iannone sono andati a vivere nella stessa casa quasi dal primo giorno in cui si sono messi insieme. Non si tratta quindi di un progetto futuro, come molti hanno inteso leggendo l’articolo, ma la decisione è stata già presa a suo tempo.

Convivenza, De Lellis smentisce: “In realtà viviamo insieme già da 5 mesi”

Il titolo con cui esordisce l’articolo di Chi su Giulia De Lellis e Andrea Iannone è: “Vanno a vivere insieme”, lasciando intendere che i due stanno progettando la convivenza per il futuro e che nulla è stato ancora messo in cantiere, a parte degli scatoloni pieni oggetti da trasferire nella nuova casa Iannone-De Lellis. L’influencer ha voluto però smentire tutto: “Ragazzi comunque io e Andrea conviviamo da cinque mesi, così per dire”. In poche parole il dubbio è stato risolto: la De Lellis e Iannone hanno già compiuto il grande passo e il loro status non era poi un segreto tenuto all’oscuro di tutti.

Giulia De Lellis si è trasferita a casa di Iannone

Stando a quanto dichiarato dalla De Lellis nelle story di Instagram, viene confermato che i due hanno deciso di fare il grande passo della convivenza fin da subito. La loro storia è uscita allo scoperto in estate e la convivenza va avanti ormai da più di cinque mesi nella casa di Andrea Inannone a Lugano.