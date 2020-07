Iannone-Buccino, la storia prosegue: l’incontro, la Fiorentina rovina tutto

Andrea Iannone e Cristina Buccino stanno ancora insieme. Almeno così pare, visti gli ultimi gossip. Proprio oggi è arrivato infatti il racconto di un nuovo avvistamento, seppure i diretti interessati abbiano tentato di tenere nascosta la relazione. Ci hanno provato anche oggi, a dire il vero, ma hanno fatto male i conti visto che si sono imbattuti in personaggi che sono conosciuti quanto loro. Iannone e Cristina Buccino pensavano, e speravano, di godersi il loro giorno insieme lontano da occhi indiscreti. Hanno scelto un hotel di Milano per trascorrere la notte, ma al risveglio lasciando la struttura si sono imbattuti nella Fiorentina. A quel punto hanno capito che sarebbe stato impossibile non essere notati! Inoltre potevano esserci anche dei fotografi appostati per scattare foto alla squadra di calcio toscana, per cui immaginiamo si siano subito allarmati.

Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme, il racconto dell’ultimo incontro a Milano

Ad avvistarli è stato Giornalettismo, che ha lanciato il nuovo gossip su Iannone e Buccino. Stando a ciò che si legge sul portale, i due novelli innamorati hanno trascorso insieme la notte all’Hotel Me, a Milano. Hanno lasciato l’hotel stamattina, intorno alle ore undici, ma nella hall si sono imbattuti nei giocatori della Fiorentina. La squadra infatti è a Milano in vista della partita contro l’Inter di questa sera. Pare che sui volti della coppia si leggesse tutto l’imbarazzo per essere stati sorpresi insieme! Iannone ha accelerato il passo e ha evitato di salutare alcuni membri dello staff che lo conoscevano: questo si legge ancora nello scoop. Cristina Buccino lo ha seguito. Tutto inutile, però, visto che abbiamo scoperto il loro incontro e oggi non si parla d’altro.

Iannone e Buccino, la love story prosegue: notte insieme a Milano nell’hotel della Fiorentina

Di Andrea Iannone e Cristina Buccino non si parlava da un mese circa, ma sembrava ormai certo il flirt tra loro. A nulla sono valsi quindi i tentativi di tenere spenti i riflettori su di loro, e dopo questo ennesimo avvistamento sarà ancora più difficile negare una conoscenza più approfondita in corso. Arriverà allora una conferma? Decideranno di uscire allo scoperto, magari sui social network? Staremo a vedere, intanto i paparazzi si metteranno di sicuro sulle loro tracce…