Iannone, battuta a luci rosse a Selvaggia: scoppia la zuffa con Carolyn

Semifinale bollente di Ballando con le Stelle 2021. Andrea Iannone – in gara con Lucrezia Lando – si è lasciato andare ad una dichiarazione a luci rosse. Tutto è partito dopo l’ultima esibizione, quella di rumba. Una performance che la giurata Carolyn Smith ha definito geniale. Un aggettivo eccessivo a detta di Selvaggia Lucarelli, che non ha trovato così straordinaria la performance dello sportivo al contrario della sua collega.

La controreplica di Selvaggia Lucarelli non è andata giù a Carolyn Smith, che ha prontamente alzato la voce ribadendo la sua professionalità, esperienza e carriera nella danza. È nato così un battibecco, che ha portato la giornalista a chiarire che dopo sei anni a Ballando con le Stelle ha imparato a capire qualcosa in più del ballo. Le due donne hanno discusso a lungo fino a quando non si è intromesso Iannone.

L’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis ha invitato le due giurate a mantenere la calma e a non polemizzare per tutto visto che Iannone è lì per divertirsi e i problemi della vita sono altri. Andrea ha poi preso la palla al balzo per invitare Selvaggia a cena e ne ha approfittato per fare una confidenza piccante:

“Non si è mai lamentata nessuna, regalo gioia”

Un’affermazione alquanto spinta che ha portato la padrona di casa Milly Carlucci ad intervenire: la conduttrice si è avvicinata al suo concorrente e l’ha invitato a tacere piuttosto imbarazzata. Selvaggia Lucarelli si è invece limitata a ridere prima di rifilare ad Andrea Iannone un 5.

Sulla stessa lunghezza d’onda dell’opinionista Guillermo Mariotto, che ha dato un 3, e Fabio Canino, che ha invece optato per un 6. Più alto il voto di Carolyn Smith che, seppur infastidita dalla situazione, ha premiato Andrea Iannone con un 8.

La verità su Andrea Iannone e Lucrezia Lando

Prima della rumba Andrea Iannone e Lucrezia Lando ci hanno tenuto a smentire gli ultimi gossip sul loro rapporto. I due hanno assicurato che per il momento sono solo amici e nulla più. “Non ci sono mai stati baci tra di noi. Il nostro è un rapporto vero, di stima e purezza”, ha chiarito il 32enne.

Lucrezia Lando ha invece ammesso che aveva una visione di Andrea Iannone molto diversa prima di conoscerlo a Ballando con le Stelle. “Ho scoperto una persona generosa, dolce, sensibile”, ha dichiarato la ballerina e insegnante 22enne.