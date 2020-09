Andrea Iannone continua a essere chiacchieratissimo dalla cronaca rosa. Manco il tempo di smentire il flirt con Soleil Sorgè – l’ex corteggiatrice ha rilasciato un’intervista in cui a sua volta ha smentito la relazione ma dicendo che è stata lei a non volere l’approccio in quanto lui è interessato alla “visibilità” – che subito è spuntato un altro retroscena sulla sua vita privata. A raccontarlo è il portale Very Inutil People che narra di una storia ‘segreta’ tra il centauro e una nota ex gieffina vip, Martina Hamdy. Secondo quanto riportato i due sarebbero stati avvistati a Lugano, città svizzera in cui Iannone dimora. La cosa curiosa, però, è che non sarebbero stati avvistati insieme e basta. Pare che siano stati beccati a scambiarsi dei baci.

Iannone e Martina Hamdy: è nata una coppia?

Martina e Andrea “sono stati beccati da una nostra fonte durante una bollente serata a Lugano”, si legge su Very Inutil People che fornisce i dettagli dello scoop, sostenendo che i due prima hanno trascorso del tempo nel locale Shaker, in compagnia di alcuni amici, poi si sono diretti all’Auberge. Amicizia o flirt in corso? Pare che sia più opportuno considerare la seconda opzione. Il portale gossipparo aggiunge infatti che la fonte con cui è entrato in contatto ha raccontato di “atteggiamenti dei due” che hanno lasciato poco spazio alle interpretazioni. “Pare, infatti, che Andrea e Martina si siano baciati per buona parte del tempo”, conclude lo spiffero. Una cosa è certa: stavolta Soleil non c’entra nulla, anche se presto sentiremo parlare di lei. Barbara d’Urso ha annunciato a Pomeriggio 5 che sarà sua ospite a breve.

Iannone: lo sfogo dopo l’intervista di Soleil

Lungo le colonne del magazine Chi, Soleil Sorgè, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha dichiarato di aver conosciuto il pilota in Sardegna. “Carino e gentile”, ha commentato, salvo aggiungere una stoccata molto dura. Soleil ha infatti sostenuto che l’ex di Belen e di Giulia De Lellis sia molto incline a ricercare visibilità dai rapporti sentimentali. Dopo tali esternazioni, Iannone si è sfogato su Instagram, sottolineando che non è lui a lasciarsi intervistare su vicende private, bensì altre persone. Messaggio più che chiaro. Tradotto, significa che il centauro di Vasto crede che coloro che cercano visibilità siano quelle persone che tentano di fare notizia con delle chiacchierate ai magazine ‘rosa’ e non certo lui che se ne tiene lontano.