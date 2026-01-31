Iannone amaro dopo la rottura con Elodie: like di Rocío e foto dei vibratori rimossa

Tempo di riflessioni malinconiche per Andrea Iannone. Il pilota di Vasto è tornato al centro della cronaca rosa dopo aver postato su Instagram un album fotografico. In uno scatto ha fatto apparire un pensiero che per molti è stato una frecciatina amara indirizzata all’ex compagna Elodie Di Patrizi. Tra l’altro, il centauro, nella raccolta di immagini in questione, ha fatto apparire, quasi certamente per sbaglio, un’istantanea in cui si vede un letto su cui sono posati dei vibratori. La foto è successivamente stata rimossa, ma ormai tanti internauti l’avevano intercettata e screenshottata, rilanciandola sui social. In tutto ciò, non è passato inosservato un gesto di Rocío Muñoz Morales, che di recente è stata pizzicata proprio con Iannone in un resort di lusso della Franciacorta, zona esclusiva tra la provincia di Brescia e Bergamo.

Andrea Iannone amaro dopo la fine della storia con Elodie

“Day by day” è la didascalia che lo sportivo ha scritto a corredo del carosello di immagini. A colpire quella in cui ha digitato “Le donne vanno e vengono, ma la vita non ti premia due volte con una brava donna”. Come si evince dai tanti commenti piovuti sotto al post, per tanti follower si è trattato di uno sfogo malinconico con ‘bersaglio’ Elodie. “Mi dispiace per te”; “Elodie non ti merita”; “Meno male era innamorata”; etc.

Alquanto interessante anche notare come sia cambiata nel giro di pochi mesi la prospettiva del pilota sul suo futuro privato. In tempi non sospetti, quando ancora la relazione con Elodie non era naufragata, aveva spiegato che nutriva la speranza di sposarsi e di mettere su famiglia con la cantante, ossia di impegnarsi in un progetto di vita a lungo termine. Il contrario del “day by day”, vale a dire “giorno dopo giorno”.

Il like di Rocío Muñoz Morales e la foto dei vibratori rimossa

La raccolta di foto, compresa quella della presunta punzecchiatura nei confronti di Elodie, ha guadagnato il “like” di Rocío Muñoz Morales. Non è chiaro se l’ex compagna di Raoul Bova frequenti ancora Iannone. Quel che è certo è che dopo che sono uscite le paparazzate di loro due nella struttura franciacortina, entrambi sui social hanno iniziato a scambiarsi gesti di affetto.

Altro fatto curioso è quello dei già menzionati vibratori. Lo scatto è stato eliminato da Iannone, ma quando ormai era stato notato da diverse persone. Inutile dire che molti hanno iniziato a chiedersi a chi appartenessero gli oggetti e chi li abbia usati.

Per quel che invece riguarda Elodie, si stanno facendo sempre più tambureggianti le voci che la vogliono intima con la ballerina Franceska Nuredini. Secondo alcuni presunti ‘ben informati’, a breve le due donne ufficializzeranno la relazione. Sempre a patto che di relazione si tratti.