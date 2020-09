Andrea Iannone, a distanza di un paio di anni dalla rottura con Belen Rodriguez, è tornato a parlare della love story vissuta con l’argentina, riservandole parole di stima. Oggi, nonostante il gossip abbia tentato più volte di sussurrare di un presunto ritorno di fiamma, i due sono distanti: la modella 34enne ha chiuso con Stefano De Martino e sta vivendo una relazione con l’hairstylist Antonino Spinalbese mentre il pilota di Vasto, dopo aver frequentato nei mesi scorsi Giulia De Lellis, è single. Circa la showgirl sudamericana, ha dichiarato che è stata un punto di riferimento e, nel bene e nel male, una persona sempre vera. Inoltre ha sottolineato come la relazione, dal suo punto di vista, sia stata una grande storia, importante.

Andrea Iannone: “Belen è una persona vera, nel bene e nel male”

“Le storie importanti durano per sempre, cambiano semplicemente forma”, spiega Andrea Iannone su Instagram, in riferimento al rapporto condiviso con la modella che, per lui, “ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della sua vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile”. “Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male“, conclude il pilota. Oggi, il centauro sta attraversando un periodo delicato, soprattutto se si guarda alla sua situazione sportiva. Estromesso dalle corse motociclistiche per doping, è in attesa della sentenza che deciderà se potrà tornare in pista a breve oppure no. Non va meglio dal punto di vista sentimentale: la storia con Giulia De Lellis è naufragata prima del lockdown (l’influencer è tornata nelle braccia di Andrea Damante, ma anche questa storia si è sciolta come neve al sole dopo la quarantena) ed attualmente è single.

Iannone e il gossip

Di recente Iannone è tornato a essere parecchio chiacchierato dalla cronaca rosa per via di un presunto flirt con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgè. Presunto, appunto, visto che entrambi hanno smentito di aver mai avuto una relazione, neppure fugace. A colpire, però, sono state le parole della giovane che ha dichiarato che il pilota sarebbe in cerca di visibilità. Il concetto è stato prima espresso al magazine Chi, poi in un’intervista rilasciata a Barbara d’Urso. Dal canto suo Iannone, non nominando esplicitamente Soleil, ha rigettato tali insinuazioni, invitando ad osservare chi rilascia interviste di frequente ai magazine di cronaca rosa o a programmi tv. “Non certo io”, ha sottolineato. Dalla serie: ognuno tragga le proprie considerazioni.