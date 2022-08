Iago Garcia è tornato single, parla l’ex fidanzata: “Ecco la verità”

Ufficialmente finita la love story di Iago Garcia ed Eleonora Puglia. L’attore del Segreto, di Bentornato Presidente e di Non dirlo al mio capo (l’interprete spagnolo ha anche partecipato a Ballando con le Stelle vincendo l’edizione numero undici dello show nel 2016) e la modella non sono più una coppia. Dopo 5 anni d’amore la relazione è naufragata. E, tra l’altro, la rottura non è fresca, seppur si è scoperto soltanto di recente del capolinea sentimentale. A spiegare qualche dettaglio in più su come sono andate le cose è stata Eleonora.

Nei giorni scorsi il magazine Nuovo ha pubblicato degli scatti in cui si vede Iago Garcia baciare una donna bionda che evidentemente non è la Puglia. Tanti fan si sono così precipitati sui social, girando le fotografie della rivista diretta da Riccardo Signoretti alla modella che si è vista costretta ad intervenire per spiegare la reale dinamica della fine della love story con l’attore iberico.

Non c’è stato nessun tradimento, anche perché la relazione si è conclusa ben dodici mesi fa. I diretti interessati, da sempre riservatissimi circa il loro privato, non hanno fatto trapelare la notizia. A proposito delle foto del magazine Nuovo con protagonista Garcia e la donna bionda, Eleonora ha commentato quanto segue:

“Mi girano questo articolo che sta diventando virale ovunque. Ora visto che mi sono sempre tenuta alla larga dal gossip, voglio continuare a farlo. Tuttavia, ci tengo a precisare, giusto per rimanere elegante, che la nostra storia è terminata un anno fa e per volontà di entrambi. Grazie per l’interesse. In merito non rilascerò alcuna dichiarazione”.

Iago, proprio per stare con Eleonora, cinque anni fa aveva fatto i bagagli e, dalla Spagna, si era trasferito a Roma. Nonostante i 17 anni di differenza (lui 43, lei 26), la coppia è stata innamorata a lungo. Qualcosa, poi, si è incrinato. Secondo quanto comunicato dalla Puglia, la rottura sarebbe avvenuta in modo consensuale. Dopo che la relazione è finita su un binario morto, l’attore iberico è tornato a vivere in Spagna.

La vittoria a Ballando con le Stelle nel 2016 al fianco di Samanta Togni

Oltre ad aver avuto diversi ruoli in varie serie tv di successo, come prima accennato, è stato protagonista a Ballando con le Stelle nel 2016. Nello show timonato da Milly Carlucci ha conquistato il gradino più alto del podio, danzando al fianco di Samanta Togni