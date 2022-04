I “Vip” sconosciuti dell’Isola e del GF: chi li manda, così entrano nei reality

I reality show con concorrenti vip o pseudo tali continuano a macinare edizioni. Naturalmente una delle fasi più difficili nell’organizzazione di questi programmi è il reperimento di personaggi noti. Qualche “vippone” arcinoto lo si riesce a trovare, ma nella stragrande maggioranza dei casi parlare di “very important people” è fuori luogo. Infatti questi tipi di trasmissioni, dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi, pullulano di personalità che stimolano la fatidica domanda: “Ma chi è?”. Domanda posta non a torto visto che spesso si fa ricorso a personaggi che godono di scarsa (a volte nulla) popolarità. L’altro interrogativo che si pongono in molti è il seguente: “Ma come fanno ad accedere ai reality queste persone?”.

Capitolo scelta del cast: la tv, come qualsiasi ambiente di lavoro, vive di rapporti professionali e umani tra gli addetti ai lavori. In particolare, per quel che concerne al piccolo schermo, affidarsi a degli agenti che sanno muoversi nel settore con gli agganci giusti è la prima mossa per garantirsi delle possibilità lavorative. E qui entra in gioco Paola Benegas che, con l’agenzia Benegas Management & Production, è una delle agenti più scaltre nel piazzare i suoi assistiti nel mondo della tv.

Quanta influenza ha la Benegas? A quanto pare non poco. Basti pensare che soltanto negli ultimi anni, è riuscita a inserire al GF Vip parecchi suoi clienti. Ad esempio Ainett Stephens, Federica Calemme, Andrea Casalino, Carlotta Maggiorana, Soleil Sorge, Teresanna Pugliese e Alessandro Basciano. Attivissima anche con L’Isola dei Famosi dove ha garantito la partecipazione a Jovana Djordjevic, Estefania Bernal, Guendalina ed Edoardo Tavassi.

Emerge chiaramente che molti dei nomi citati, prima di prendere parte ai reality, erano i perfetti “signori” o “signore nessuno”. Alzi la mano chi conosceva Federica Calemme oppure Andrea Casalino prima del loro ingresso al Grande Fratello Vip. Eppure il team Benegas riesce dove molti altri non riescono: strappare contratti per i suoi assistiti. Mica roba da poco!