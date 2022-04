I Soliti Ignoti: perché Amadeus ha rifilato una stoccata ai concorrenti vip

Questa sera, 16 aprile 2022, è stata l’ultima occasione (per un po’ di tempo, ma non sappiamo per quanto) in cui i telespettatori hanno assistito alla presenza di un ospite vip a I Soliti Ignoti, il quiz condotto da Amadeus nel preserale di Rai Uno.

Ospite d’onore è stato il comico toscano Leonardo Pieraccioni, che in questi giorni è impegnato nella fase promozionale del suo nuovo film insieme a Sabrina Ferilli, intitolato Il Sesso degli Angeli, e per il quale ha fatto “il giro delle sette chiese”.

Da domani, però, si cambia. A partire da domenica 17 aprile il programma di Amadeus non ospiterà più personaggi del mondo dello spettacolo in veste di concorrenti. A partecipare alla trasmissione saranno infatti solo ed esclusivamente concorrenti “nip” sconosciuti al grande pubblico.

Ad annunciarlo è stato il conduttore stesso, mentre Pieraccioni era intento ad intuire quali fossero le occupazioni degli ignoti in piedi. “Da domani vengono a giocare le persone, come dire, che ci seguono da casa” ha dichiarato Amadeus, con Pieraccioni che ha colto la palla al balzo e ha sottolineato, scherzando “Quelli sani di mente, non come noi?”. A questo punto della conversazione Amadeus ha aggiunto, con una risatina maliziosa “Soprattutto quelli che conoscono perfettamente il gioco, perché insomma…”.

Come si dice, a buon intenditor poche parole. Già, perché se anche voi seguite il programma di Rai Uno con attenzione vi sarete resi conto di come, in tempi non sospetti, per Amadeus condurre il suo programma stava diventando un calvario.

Avere un concorrente vip in trasmissione, infatti, è di certo un’occasione per quest’ultimo per farsi un po’ di sana promozione. Il problema, in ogni caso, è il fatto che molto spesso gli ospiti (per quanto dicessero il contrario) non avevano la benché minima idea del funzionamento del programma.

Chi di recente ha fatto delle pessime figure dimostrando di non conoscere la trasmissione di Amadeus, giusto per fare un paio di esempi, erano state Mara Venier e Donatella Rettore, che fra aiuti e ipotesi astruse avevano messo il conduttore in seria difficoltà. Anche i commentatori del programma, ormai, erano arcistufi della presenza di celebrità in trasmissione. Qui sotto alcuni dei tweet più critici a proposito.

Ma perché non tornano ai concorrenti normali invece di sti vip che non conoscono le regole? #isolitiignoti — Peppe Besozzi (@peppe_p_94) September 25, 2021

Ma tra i vip che vanno ospiti a #isolitiignoti ne esiste qualcuno che segue la trasmissione e sa le regole? ???? — Jonathan✌???? (@jonathanzacconi) June 16, 2020