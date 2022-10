I Soliti Ignoti, il giocoliere fa un disastro: la reazione di Amadeus

Il conduttore si è ritrovato in studio un equilibrista che si è emozionato a tal punto da combinare un bel guaio: ecco come ha reagito alla sua tragica esibizione

Se vi siete mai chiesti se anche i migliori possano incorrere in un epic fail clamoroso, beh, la puntata de I Soliti Ignoti andata in onda questa sera vi avrà dato la conferma che la risposta a questa domanda è che sì, può succedere! In occasione dell’ultimo episodio dello show condotto da Amadeus i telespettatori hanno assistito ad un siparietto tragicomico che ha visto protagonista un equlibrista. Ma che cos’è successo esattamente?

È presto detto. Il simpatico Simone di Barletta (detto “Monello”) con un taglio di capelli bizzarro e la mosca sul mento, era uno dei protagonisti di questa puntata in veste di ignoto. Le due concorrenti, Greta e la madre Aurora, avrebbero dovuto indovinare come da copione la sua identità, cercando di azzeccare quale fosse la sua vera professione. Le due, forse aiutate dall’aspetto dell’uomo, hanno subito puntato all’etichetta di equilibrista, azzeccandone l’identità e guadagnando così 9000 euro.

A questo punto, Amadeus ha chiesto al diretto interessato di dare dimostrazione delle sue capacità. Con in sottofondo una colonna sonora jazz (speciale versione di La Vie En Rose di Louis Armstrong) il ragazzo ha imbastito il suo show, inconsapevole che sarebbe andata a finire malissimo. Al centro del suo spettacolino c’erano una sorta di narghilè, tre bicchieri e tre finte bottiglie che in realtà erano dei birilli. “Monello” ha così iniziato a muovere e spostare gli oggetti tenendoli in equlibrio, per poi posizionare gli attrezzi del mestiere sulla sua testa. Una pessima idea! Mentre stava cercando di spostarsi di lato per concludere il numero, “Monello” ha perso l’equilibrio, facendo cadere tutto quello che trasportava a terra, lasciando senza parole il pubblico in studio e da casa.

Amadeus, basito, ha così concesso al suo ospite una seconda chance. “È chiaro che questo ci serve a capire che gli oggetti non sono proprio incollati. Calmo però, più che Mone lei è tremone lei trema molto, calma che adesso facciamo tutto con calma, riproviamo va bene?” ha commentato il presentatore, imbarazzato. Il giocoliere ha a questo punto riprovato, con le mani tremanti. Alla fine, tuttavia, fare un bel respiro è servito: l’equilibrista è riuscito a concludere la performance, di fronte agli occhi di un Amadeus terrorizzato. “Ammazza Simone che ansia!” ha chiosato Amadeus, congedandosi dall’ospite con un sospiro di sollievo. Chi sa cosa sarebbe successo se fosse stato un lanciatore di coltelli!