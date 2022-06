Come sta Amadeus? Tanti si stanno domandando come se la stia passando il conduttore, risultato positivo al Covid ormai una settimana fa. Le risposte sono arrivate in queste ore e pare stia meglio, nonostante non abbia avuto una forma leggera della malattia. Nei giorni scorsi non ci sono stati aggiornamenti sulle sue condizioni di salute ma non c’erano grosse preoccupazioni, visto che in circolazione c’è la variante Omicron che non porta a gravi conseguenze. Eppure Amadeus non se l’è cavata con un semplice raffreddore, anzi pare abbia avuto dei sintomi pesanti e affatto leggeri. A renderlo noto è stato Adnkronos, ma c’è anche un messaggio del conduttore stesso.

Amadeus è ancora positivo al Covid, ha postato su Instagram una foto in cui è insieme al medico che lo ha curato in questi giorni. Il peggio sembra essere passato, su Instagram infatti ha scritto: “Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio!”. Ha ringraziato il medico, nonché suo amico ha precisato. Poi ci sono gli aggiornamenti di Adnkronos, che reso noto come ha vissuto il Covid. “Ha contratto una forma con sintomatologia piuttosto pesante”, c’è scritto nella notizia. Pare che Amadeus abbia avuto febbre, mal di gola e spossatezza e al momento è ancora positivo.

La convalescenza sta proseguendo per il meglio ed è in via di guarigione. Nella foto Amadeus appare sereno e i fan si sono rasserenati altrettanto. Starà approfittando di questi giorni a casa per lavorare a Sanremo 2023? Sarà ancora una volta il direttore artistico del festival e avendo già ricevuto conferma del ruolo si è messo subito al lavoro. Ha già annunciato la prima co-conduttrice: per due serate ci sarà Chiara Ferragni.

Adesso dovrà concentrarsi però sulla sua salute. Sebbene il Covid sia imprevedibile e non si può mai sapere quanti giorni potrà durare, dopo sette giorni dovrebbe mancare ormai poco al tampone negativo. Amadeus sta superando il Covid e i sintomi sono passati, il suo medico di fiducia non lo ha perso d’occhio e dietro la mascherina, nella foto, si intravedere un sorriso.