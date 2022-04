I Soliti Ignoti, epica gaffe di Amadeus e scuse: anche i migliori sbagliano

Anche i migliori, a volte, sbagliano e incappano in gaffe memorabili. Amadeus non fa eccezione: durante la puntata de I Soliti Ignoti in onda su Rai Uno giovedì 14 aprile, il conduttore è scivolato su una buccia di banana, dando vita a un inatteso momento spassoso condito da un poco di imbarazzo. Presente alla scena pure Raoul Bova, che è stato l’ospite vip della serata. L’inciampo si è verificato nel corso dell’ultima fase dello show, quella dedicata al “Parente misterioso”. Il divo italiano si è presentato al gioco conclusivo del programma con 18 mila euro (cifra che poi ha vinto ed è stata destinata alla beneficienza) e si è ritrovato a dover indovinare l’ignoto collegato ad Antonella, il parente misterioso appunto. Proprio nel corso della presentazione della donna, “Ama” ha commesso uno sbaglio, andando in tilt sulle parole “mamma-amante”. Naturalmente in studio, dopo un momento di leggero imbarazzo, sono scattate le risate, comprese quelle del presentatore.

Il demiurgo del Festival di Sanremo ha presentato la signora Antonella. Quando è giunto il momento di escludere la metà delle identità, i non-figli della donna, il conduttore è caduto in errore, facendo confusione sulla parola “madre”, sostituita per sbaglio con il termine “amante”. “Antonella, 50 anni. Non è l’amante dell’ignoto numero…” ha scandito Amadeus, colto da un lapsus. Pronta la reazione dell’ospite: “Amante?! Ohohoh, poi ero io…”. Dopo aver fatto mente locale, “Ama” si è scusato per poi lasciarsi andare a una fragorosa risata: “Scusi, non mi permetterei mai, pensavo a Diamante, l’ignoto del numero 5″.

Al di là del simpatico incidente di percorso, Bova, alla fine, è riuscito a risolvere tutti i misteri dell’identità. Così si è aggiudicato un montepremi pari a 18 mila euro. Decisiva la scelta sul “numero 8”, appunto il figlio della signora Antonella, un giovane ragazzo che peraltro è stato molto commentato dalle fan del programma su Twitter, ricevendo parecchi complimenti.

I Soliti Ignoti “macchina da guerra”: ascolti ottimi

Il game show di Rai Uno si sta confermando una “macchina da guerra” sul fronte ascolti, navigando costantemente oltre il 20% di share e intrattenendo spessissimo oltre 4.5 milioni di spettatori a puntata. In certi frangenti ha anche sfondato il muro dei 5 milioni. Tutto ciò che tocca “Ama” in questo periodo diventa oro televisivo. La Rai ringrazia.