I I Soliti Ignoti, Amadeus sfida Maria De Filippi: l’indiscrezione

I soliti ignoti sbarcano in prima serata il sabato sera? Amadeus pronto per sfidare C’è Posta per te

Dopo il clamoroso successo ottenuto con il Festival di Sanremo, la Rai avrebbe deciso di puntare ancora sul conduttore romagnolo per provare a contrastare gli ascolti del sabato sera di Canale 5. Una delle sfide forse più complicate dell’intero palinsesto: Maria De Filippi, complici le storie di vita quotidiana del suo programma, ottiene da sempre ascolti altissimi. Stando ad alcune indiscrezioni rilasciate da Blogo, Amadeus potrebbe approdare nel sabato sera di Rai1 con una o due puntate speciali del suo I soliti Ignoti: l’intenzione sarebbe quella di proporre ai telespettatori uno speciale del programma in versione Vip simile ad alcuni appuntamenti che abbiamo già visto nel prime time durante questa stagione. Nello specifico, ci riferiamo a quelli dedicati alla raccolta fondi Telethon insieme a volti noti e alla serata finale della lotteria Italia dell’Epifania.

Il game show rimpiazza lo spettacolo di Raffaella Mannoia

La cantante nel 2017 ha presentato in due serate il suo show ‘Un, due, tre Fiorella’. Quest’anno sarebbe dovuto ritornare in onda dopo il Festiva di Sanremo ma è stato cancellato lasciando quindi un vuoto nel palinsesto. Ecco quindi che la Rai avrebbe pensato di rimpiazzare lo spettacolo di Raffaella sfruttando l’onda del successo sanremese e del suo conduttore per proporre al pubblico da casa una solida alternativa a C’è posta per te. Per quanto riguarda il numero degli appuntamenti le voci vedrebbero confermate due puntate. Stando sempre a quanto riportato da Blogo, sono tre le serate da riprogrammare: con le due puntate speciali de I soliti Ignoti, la questione dell’ultimo sabato sarebbe stata risolta con il prolungamento dello spettacolo musicale Una storia da Cantare, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri.

Torna Ballando con le stelle

Per sopperire alla cancellazione del programma della Mannoia, lo spettacolo della Guaccero e Ruggeri va in scena un’ulteriore puntata. Non sappiamo ancora però quale artista verrà omaggiato in tale occasione. Subito dopo, la linea tornerà a Milly Carlucci che, dopo il grande successo de Il cantante mascherato, torna con Ballando con le stelle, con una giuria confermata e un cast inedito.