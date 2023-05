Dopo il grande successo della prima puntata, venerdì 5 maggio è andato in onda su Rai 1 il secondo appuntamento con Carlo Conti e il suo “I migliori anni“. Ospiti di questo nuovo viaggio tra i ricordi i Ricchi e Poveri, Claudio Cecchetto, Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer e Nino Frassica. Il comico è stato il protagonista dell’intervista My list, durante la quale ha ripercorso alcune tappe della sua vita scegliendo cinque delle sue canzoni preferite: “Pietre” di Antoine, “Sono una donna non sono una santa” di Rosanna Fratello, la colonna sonora de “Il Padrino”, “Grazie” dei Fiori Bis e “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero. Dopodiché, ha avuto inizio un’esilarante intervista doppia tra Carlo e Nino, in cui quest’ultimo si è lasciato andare ad una piccata battuta su Pamela Prati.

“L’ultima volta che ci sei rimasto male?” ha chiesto l’intervistatore. “Quando ho scoperto che Mark Caltagirone non esisteva e la povera Prati era stata.. No, ci sono rimasto male”, ha risposto Frassica, tra le grandi risate del pubblico. Ma, come ha reagito Carlo alla battuta del suo ospite? Il presentatore ha iniziato subito a ridere e a chiedergli ironicamente cosa stesse dicendo. Come si è potuto notare dalla sua espressione, anche lui era a conoscenza della fantomatica storia di Pamela Prati e il suo “fidanzato fantasma“. Insomma, a distanza di anni il “Mark-Caltagirone Gate” sembra non avere fine e continua ad intrattenere e far ridere il pubblico.

I Migliori Anni: tra gli ospiti spunta la madre dei fratelli Tavassi

Durante l’intervista “My List” di Carlo Conti a Nino Frassica, il comico ha ricordato una delle sue trasmissioni più note, “Indietro Tutta“. In ricordo del varietà con Renzo Arbore, il conduttore ha invitato quattro delle famose “Ragazze Coccodè“, ovvero le donne che, nello show, interpretavano la versione ironica delle “showgirl” dell’epoca vestite con costumi da galline.

Tra le quattro donne invitate nel programma, una in particolare non è passata inosservata: si tratta di Emanuela Fuin, la mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi. La donna, infatti, negli anni ’80 era una showgirl ed ha partecipato a vari programmi televisivi, prima di abbandonare il mondo dello spettacolo e dedicarsi alla famiglia e aprire un allevamento di bassotti.