I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della terza puntata

Anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella prossima puntata in onda martedì 6 novembre 2018

Tutto sembra procedere per il meglio a Firenze, al tempo de I Medici. Dopo qualche titubanza iniziale, il matrimonio tra Lorenzo e Clarice è pronto a spiccare il volo. La coppia sta per avere il primo figlio mentre Giuliano de’Medici è cotto di Simonetta, la moglie del mercante Vespucci. Nei prossimi episodi della serie, quelli in onda su Rai Uno martedì 6 novembre, la storia della famiglia de’ Medici prende una piega inaspettata. E ancora una volta a mettere i bastoni tra le ruote ci pensano i Pazzi, da anni rivali di Lorenzo, Giuliano e tutta la discendenza di Cosimo. Scopri insieme a Gossipetv le anticipazioni della terza puntata de I Medici 2!

I Medici 2, episodio 5: Legami

Lorenzo e Clarice hanno avuto un bambino e l’amicizia con Francesco Pazzi garantisce la pace in città mentre Lorenzo forgia un solido asse politico tra Firenze, Venezia e Milano. Quando Papa Sisto IV obbliga Sforza a cedergli il territorio di Imola, città strategica della penisola, Lorenzo deve far fronte alla nuova minaccia di vedere Firenze accerchiata. Il giovane Medici vorrebbe mantenere Imola sotto il controllo fiorentino mettendovi un suo rappresentante. Propone così l’incarico al fratello Giuliano, ma questi rifiuta per via di Simonetta Vespucci. Intanto Jacopo è riuscito a distruggere il matrimonio di Francesco, tornando ad influenzarlo e minando il suo rapporto di fiducia con Lorenzo.

I Medici 2,episodio 6: Alleanza

Mentre Lorenzo vede vacillare la tanto agognata alleanza con Venezia e Milano, i Pazzi sfruttano il momento di debolezza dei Medici per fomentare un’insurrezione nella vicina Città di Castello. Nel frattempo Simonetta, gravemente malata, lascia Lorenzo. La lotta tra i Medici e i Pazzi si fa violenta ma grazie all’intervento di Clarice i primi hanno la meglio. Deciso ad evitare ad ogni costo un nuovo massacro, Lorenzo riesce a rompere l’assedio di Città del Castello e a ratificare una nuova alleanza con Sforza e Venezia. Ma proprio quando il peggio sembra passato, Sforza viene assassinato a Milano.