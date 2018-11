I Medici 2 fiction Rai Uno: le anticipazioni della quarta e ultima puntata

By

Anticipazioni I Medici 2: cosa succederà nella prossima puntata in onda martedì 13 novembre 2018

La seconda stagione de I Medici si avvia alla sua conclusione: martedì 13 novembre andrà in onda su Rai Uno la quarta e ultima puntata della fiction con protagonista Daniel Sharman. La storia di Lorenzo il Magnifico prende una piega inaspettata: gli ultimi due episodi sono pieni di sangue e tragedia. Nell’ultima puntata della fiction internazionale – venduta già in cento paesi del mondo – ci sarà lo scontro finale tra la famiglia de’ Medici, guidata da Lorenzo e Giuliano, e quella dei Pazzi, al capo della quale ci sono Jacopo e Francesco. Scoprite insieme a Gossipetv le anticipazioni de I Medici 2!

I Medici 2, episodio 7: Tradimento

Dopo l’ennesima sconfitta i Pazzi prendono un’importante decisione: è tempo di eliminare i Medici da Firenze. Francesco Pazzi (l’attore Matteo Martari) e Salviati incontrano a Roma il conte Montesecco con il quale convincono il Papa a organizzare un’ambasciata di pace a Firenze, guidata dal giovane nipote, il Cardinale Riario. In realtà la spedizione è solo una copertura, una trappola per Lorenzo e Giuliano. Nonostante gli avvertimenti di Giuliano, Lorenzo sogna la pace e organizza così una cena di benvenuto. Alla serata non si presenta Giuliano e i congiurati, che vogliono uccidere contemporaneamente i fratelli de’ Medici, rimandano l’attentato.

I Medici 2, episodio 8: Consacrazione

I congiurati decidono di attentare alla vita de I Medici nel Duomo di Firenze, dove è presente tutta la famiglia, durante la messa. Dopo aver colpito Lorenzo e Giuliano, Jacopo Pazzi proclama una nuova repubblica. Ma il popolo si ribella contro l’uomo e il nipote Francesco: la situazione per i Pazzi si complica. Sulla scena riappare Lorenzo, che si vendica così dei nemici. Determinanti nella scelta di Lorenzo sono l’amico fraterno Botticelli e la moglie Clarice. Intanto il Papa è stanco del potere de I Medici e decide di dichiarare pubblicamente guerra a Lorenzo e alla sua città.