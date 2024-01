I Maneskin si separano? “Progetti solisti per Damiano e Victoria”

I Maneskin si separano? Da quando ha ottenuto la vittoria all’Eurovision Song Contest nel 2021, il gruppo musicale non si è fermato un attimo. La band ha raggiunto un successo internazionale incredibile, arrivando a suonare nelle città più importanti del mondo. A dicembre, è infatti finito il loro primo tour mondiale. E finalmente, dopo due anni pieni d’impegni, i ragazzi si sono presi finalmente un po’ di meritato riposo. Da allora, però, sono iniziate a circolare diverse voci riguardo una possibile separazione della band. Il tutto è iniziato da alcune dichiarazioni del frontman Damiano David, che ha affermato di non escludere un futuro album da solista. Così, in tanti hanno iniziato a chiedersi se sia effettivamente arrivata la fine per il gruppo.

I Maneskin si prendono una pausa? L’indiscrezione

Ma, stando alle ultime indiscrezioni, pare che i fan dei Maneskin possano stare tranquilli. Stando a quanto riportato dal settimanale Chi, la band non intende affatto separarsi. Semplicemente, potrebbe esserci una pausa, così da riprendere energia dopo gli ultimi impegnativi anni. A quanto pare, il cantante Damiano David e la battista Victoria De Angelis starebbero pensando di approfittare di questo periodo per lanciare dei progetti singoli. Sembra, infatti, che Damiano pubblicherà il suo primo album da solista, il quale vedrebbe la partecipazione di vari artisti internazionali.

D’altro canto, si presume che Victoria De Angelis abbandonerà momentaneamente il basso per dedicarsi alla carriera da deejay. Addirittura, la giovane musicista avrebbe già il programma 180 date per alcuni dei club più importanti nel mondo. Nessuna notizia, invece, su possibili progetti futuri per i restanti due membri della band: il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio.

Tuttavia, sebbene per ora non ci sia un nuovo album in vista, il gruppo avrebbe già annunciato delle date nel 2024 in diversi festival europei. Questo significa che il pubblico avrà comunque modo di vedere i Maneskin durante il prossimo anno. A questo punto, si attende solo l’annuncio ufficiale dai membri dei Maneskin per avere la conferma di una possibile pausa e dei relativi progetti solisti di Damiano e Victoria.