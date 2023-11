Damiano David: passione con la star di Disney, scoop di Chi

Da giorni si parlava di un possibile flirt tra Damiano dei Maneskin e la star Disney Dove Cameron. Chi li ha paparazzati in Australia mentre si scambiano tenere effusioni. Nella rivista, che uscirà mercoledì 29 novembre, la coppia è stata immortalata in atteggiamenti intimi a Bondi Beach, la spiaggia di Sidney. Non ci sono dunque più dubbi: i due stanno insieme.

Dopo Giorgia Soleri, il cantante dei Maneskin ha ritrovato l’amore e questa volta oltreoceano. Probabilmente la coppia si è conosciuta lo scorso settembre agli Mtv Video Music Awards, dove entrambi sono stati premiati: la Cameron per il videoclip di Breakfast, mentre la band ha vinto nella categoria “Best Rock“.

I due in questi mesi sono stati avvistati anche negli Stati Uniti e poi in Brasile, ma per ora non c’era certezza della liason. Il settimanale ha pubblicato le foto che confermano il gossip.

Chi è Dove Cameron

La nuova fiamma di Damiano è un’attrice e cantante statunitense di 27 anni. È famosa per essere stata la protagonista della sitcom per ragazzi Liv e Maddie e per aver interpretato Mal in Descendents. Grazie alla serie ha vinto un Daytime Emmy Award.

La Cameron ha anche una carriera da cantante. Ha iniziato con le canzoni per Disney Channel. Poi nel 2019 il suo primo Ep in collaborazione con Ryan McCarten (ex di Christina Aguilera).

A luglio 2020 ha rilasciato un nuovo singolo per la colonna sonora del film After 2. A febbraio 2022 ha diffuso, tramite TikTok, il brano Boyfriend che si è classificato molto bene sia negli Usa che nel Regno Unito. Il 1 dicembre uscirà il suo primo album, intitolato Alchemical.

La rottura con Giorgia Soleri

A giugno, è finita, dopo 6 anni, la storia tra Damiano David e Giorgia Soleri. L’annuncio c’è stato dopo la diffusione di alcuni video dove il cantante baciava in discoteca un’altra ragazza. Così, in un comunicato pubblicato da entrambi, la coppia ha informato della rottura. Ci hanno tenuto a precisare, però, che non c’è stato nessun tradimento poiché hanno sempre avuto una relazione aperta. I due ex hanno detto anche che continueranno ad avere un rapporto di stima reciproca.

Nonostante qualcuno ci spera ancora, il ritorno di fiamma sembra impossibile. Ora il cuore di Damiano batte per una star internazionale.