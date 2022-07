I genitori di Ignazio Moser divorziano dopo 41 anni di matrimonio

Colpo di scena nella famiglia di Ignazio Moser. I genitori dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, fidanzato da tempo con Cecilia Rodriguez e dunque cognato di Belen, hanno divorziato dopo oltre 40 anni di matrimonio. A dare la notizia è il quotidiano Adige che fa sapere che la coppia, tra le più note e longeve del Trentino Alto Adige, ha firmato il documento di divorzio mettendo così la parola fine ad un rapporto che durava da parecchio tempo.

Francesco Moser, ex famoso ciclista soprannominato Lo sceriffo, e Carla Merz, si erano sposati nel dicembre del 1980 in piazza Duomo a Trento. Molti i tifosi e semplici curiosi che presenziarono all’evento per salutare i novelli sposi. Grazie alla loro unione, che è stata piuttosto lunga, sono nati tre eredi: Francesca, Carlo e Ignazio.

Stando a quanto si legge sul giornale Moser senior e Carla sarebbero separati da quattro anni ma solo ora, per legge, sarebbe arrivato il divorzio ufficiale. Una notizia tenuta dunque nel massimo riserbo fino ad oggi. Un po’ com’è nello stile di Francesco, sempre molto riservato e discreto quando si tratta delle proprie faccende personali.

Non a caso la famiglia Moser inizialmente non vedeva di buon occhio la partecipazione di Ignazio al Grande Fratello Vip. Per non parlare poi dello scandalo che l’ha travolto quando il ragazzo si è innamorato di Cecilia, all’epoca fidanzata con un altro, l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte.

Cinque anni dopo Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno dimostrato che il loro amore è sempre stato vero e sincero e oggi sono più uniti e complici che mai. Nelle ultime storie di Instagram l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si è mostrato sorridente e sereno, per niente turbato dalla notizia sulla fine delle nozze dei suoi genitori.

Del resto è una decisione che Francesco e Carla hanno preso quattro anni fa, per motivi che oggi non sono ancora chiari. Di sicuro i due resteranno genitori e nonni presenti e affidabili per i loro figli e nipoti, ai quali sono molto devoti.