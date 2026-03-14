I funerali di Enrica Bonaccorti, quali vip hanno partecipato: Mara Venier disperata evita commenti

L’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, morta all’alba lo scorso 12 marzo, si è tenuto a Roma, nella Chiesa di Santa Maria in Montesanto, nota come Chiesa degli Artisti, in piazza del Popolo. Ai funerali hanno partecipato molte persone del mondo dello spettacolo tra cui l’ex primo marito Daniele Pettinari, l’ex secondo coniuge Arnaldo Del Piave, Alberto Matano, Gloria Guida, Giancarlo Magalli, Ricky Tognazzi, Valerio Rossi Albertini, Michele Guardì, Ilona Staller e tanti altri che hanno conosciuto e lavorato con la conduttrice savonese, stroncata da un tumore al pancreas scoperto meno di un anno fa. Mara Venier non ha trattenuto le lacrime e non è riuscita a rilasciare alcuna dichiarazione a causa del forte dolore provato per la perdita dell’amica. Naturalmente, alle esequie presente anche Verdiana, l’amata figlia della compianta attrice.

I funerali di Enrica Bonaccorti e il ricordo dei colleghi, Mara Venier senza parole

“In questo momento non me la sento di parlare, sono troppo addolorata”, ha dichiarato Mara Venier quando le è stato chiesto un ricordo di Enrica. La conduttrice di Domenica In ha lasciato intendere di essere troppo affranta per rilasciare esternazioni. Le ha invece riservato parole di profonda stima l’attore Ricky Tognazzi: “Con Enrica ti sentivi sempre accolto. Era anche una brava attrice. Un’artista completa. Ci conoscevamo da tempi lontani e il ricordo che ho di lei è di una persona generosa intellettualmente”.

Struggente anche il ricordo di Barbara Alberti: “Con Enrica ci siamo frequentate molto da giovani. Era una donna speciale, sempre positiva e gioiosa. Qui nessuno credo possa avere un pensiero negativo su di lei. Non ha mai fatto male a nessuno: forse ne ha ricevuto. Ha avuto la fortuna di avere la figlia Verdiana come compagna della sua vita”. “Per me Enrica era una mosca bianca, una perla rara, rarissima. Una donna coraggiosa, non competitiva, non gelosa. Era unica”, il ricordo commosso della showgirl Miriana Trevisan.

Nella chiesa, nel corso dei funerali, sul pulpito è salita Eleonora Daniele, che ha letto la preghiera degli artisti. Il volto televisivo Valerio Rossi Albertini ha invece letto alcune poesie scritte da Bonaccorti: “Al vento le foglie si arrendono danzando. Senza un lamento tornano alla terra. Ora che il mio tempo è finito, anche io mi arrendo al tempo del silenzio”. “Enrica era angosciata che la sua biografia fosse ferma al 1992. Lei si sentiva, ed era, ancora proiettata verso il futuro”, ha aggiunto.

L’omelia e la lettera di Renato Zero

Nell’omelia, il parroco si è a un certo punto rivolto alla figlia Verdiana e agli amici di Enrica, affermando che loro sono “gli eredi di questa bellezza, i custodi di quel vizio di ridere anche quando si vorrebbe piangere”. L’officiante ha inoltre raccontato che la defunta conduttrice “non ha mai nascosto le sue fragilità, le sue rughe”, aggiungendo che “aveva la capacità di soffermarsi sui dettagli, due mani che si toccano sotto la tavola, la spazzola di una bambina“.

Il parroco ha proseguito dicendo che Dio ama infinitamente i piccoli particolari che sono segno di amore. Enrica è una donna che ha tanto amato. Inoltre il religioso ha letto una lettera scritta da Renato Zero: “Mi mancherà il tuo sorriso gentile. Ma ti sentirò sempre e per sempre vicino. Lascerò sempre aperta la mia porta perché sono sicuro che passerai a trovarmi. Ti rivedrò”.

I dettagli dei funerali: il pianoforte bianco e gli alberi di limoni

Il feretro è arrivato a piazza del Popolo alle 14.47. Ad attenderlo una grande folla; è entrato in chiesa sulle note della canzone scritta dalla conduttrice per Domenico Modugno, “La lontananza”. Al posto dei soliti ceri sono apparsi quattro alberi di limoni, su richiesta della stessa Bonaccorti che aveva detto: “Non voglio fiori recisi ai miei funerali. Sono morti… Non serve”. Sono poi apparsi fiori bianchi e un pianoforte a coda nella basilica, usato per far risuonare le due canzoni a cui la conduttrice e autrice televisiva era molto legata: “Il Cielo” di Renato Zero e la già citata “La lontananza”.

Il ringraziamento della figlia Verdiana

Sul sagrato della chiesa, a funerale concluso, la figlia Verdiana ha ringraziato a nome della madre tutti coloro che in queste ore hanno mostrato affetto alla sua famiglia: “Grazie perché avete dato tanto amore a mia madre, grazie davvero”.