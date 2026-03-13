Enrica Bonaccorti e il tragico aborto, le rivelazioni dell’ex marito: “Avvenne una cosa incredibile”

Arnaldo Del Piave, intervenuto ai microfoni del programma tv La Volta Buona, ha ricordato con parole affettuose l’ex moglie Enrica Bonaccorti, morta lo scorso 12 marzo. L’uomo è stato intercettato a Roma, fuori dalla clinica Ars Biomedica, dove è stata allestita la camera ardente per la defunta. Oltre a ricordare gli anni felici trascorsi accanto alla compianta conduttrice, ha raccontato il doloroso momento legato all’aborto spontaneo che Bonaccorti subì nel 1986, dopo aver reso nota pubblicamente la gravidanza su Rai1.

Enrica Bonaccorti: il ricordo dell’ex marito Arnaldo Del Piave

“Lei ha lasciato una scia di stima, amore e affetto per la grande umanità che aveva”, ha esordito Arnaldo Del Piave, uomo lontano dal mondo dello spettacolo e sul cui privato si hanno pochissime informazioni. Aveva conosciuto Enrica Bonaccorti negli anni Ottanta. A distanza di soli tre mesi dal primo incontro, l’aveva sposata a Las Vegas. Poi si godettero una luna di miele di circa 60 giorni viaggiando per l’America e per la Giamaica. “È stato davvero un grande amore il nostro”, ha sottolineato con tono commosso Del Piave, che ha anche parlato del drammatico momento in cui Enrica perse il bimbo che portava in grembo.

Il dolore per l’aborto spontaneo

“Ci ha segnato molto l’aborto. Lei aveva fatto l’annuncio in diretta su Rai1, poi andò in camerino ed ebbe una minaccia d’aborto. Una cosa incredibile”, ha dichiarato sempre l’ex marito della Bonaccorti. A questo punto Caterina Balivo ha ricordato che nel 1986 ci fu una grandissima polemica, una vera e propria tempesta mediatica, perché Enrica aveva annunciato la gravidanza in tv e subito dopo perse il bimbo. “Deve essere stato un momento umanamente devastante”, ha chiosato la conduttrice de La Volta Buona.

“Io le sono stato vicino – ha commentato Del Piave -. Ho cercato di aiutarla portandola in giro per il mondo, viaggiavamo tantissimo. L’aborto l’abbiamo superato insieme, infatti dopo la perdita del bambino siamo stati insieme ancora 5 anni”. “Eravamo fatti per stare insieme, ma anche i grandi amori finiscono”, ha concluso l’uomo.

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Enrica Bonaccorti morta per un tumore al pancreas: al suo fianco fino alla fine la figlia Verdiana

Enrica Bonaccorti, prima di legarsi ad Arnaldo Del Piave, è stata sposata con il regista Daniele Pettinari, con il quale ha avuto la figlia Verdiana. Quest’ultima è stata accanto alla madre, a cui era legata da un profondo rapporto, fino all’ultimo. A gennaio scorso è anche stata protagonista con Enrica di un’intervista a Verissimo. Bonaccorti si è spenta dopo aver lottato per quasi un anno contro un tumore al pancreas, lo stesso cancro che aveva colpito Eleonora Giorgi, deceduta poco più di un anno fa.