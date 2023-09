I Fatti Vostri, Timperi parte malissimo: gaffe su Anna Falchi (video)

Oggi, lunedì 18 settembre, è ufficialmente andata in onda la prima puntata de I Fatti Vostri su Rai2. Quest’anno al timone della celebre trasmissione ci saranno Tiberio Timperi, che ha sostituito Salvo Sottile nel ruolo di padrone di casa del mezzogiorno di Rai 2, Anna Falchi e Flora Canto. Si è trattato però di un inizio molto movimentato, caratterizzato in particolare da un simpatico siparietto tra Timperi e la Falchi andato in scena proprio all’inizio della puntata e che è stato subito ripreso dei social. Ecco che cosa è successo.

La gaffe di Tiberio Timperi con Anna Falchi

“Buongiorno, belli che siete. Mi devo dare un pizzico? No, è tutto vero”, ha affermato Tiberio Timperi entrando nella famosa “piazza” de I Fatti Vostri con grande entusiasmo. A quel punto il conduttore, reduce dall’ultima edizione di Unomattina Estate, ha ricordato i conduttori che prima di lui si sono alternati al timone della trasmissione e infine ha salutato e introdotto le sue due compagne di viaggio: Anna Falchi e Flora Canto.

Ma riferendosi alla prima, Timperi si è reso protagonista di una bella gaffe che non è certo passata inosservata, soprattutto alla diretta interessata: “Buongiorno. Come si dice buongiorno in svedese?” è stata la battuta del conduttore, che ha così voluto fare un riferimento alle origini nordiche della collega. Peccato che Anna Falchi sia di origini Finlandesi e non Svedesi! “Parti subito male, non hai studiato la mia biografia, comunque benvenuti Tiberio Timperi e Flora Canto”, è stata a quel punto la replica goliardica della Falchi. “Ah, si dice così?! Grazie”, ha quindi risposto Timperi in preda all’imbarazzo.

Insomma si è trattato sicuramente di un inizio con il botto e se le premesse sono queste, chissà quante gioie e momenti divertenti ci regaleranno Timperi e le due co-conduttrici nel corso di questa edizione de I Fatti Vostri.

Il ritorno di Anna Falchi a I Fatti Vostri

Solo qualche giorno fa Anna Falchi aveva parlato de I Fatti Vostri e di come attraverso la trasmissione sentisse di fare “compagnia alle persone”: “È come fosse uno show di prima serata a mezzogiorno. Perché c’è un po’ di tutto, la musica, il gioco, la cronaca il divertimento, ci sono gli incontri. È intrattenimento per un pubblico che sta in casa a quelle ore”, aveva affermato la conduttrice.

Tutte motivazioni per la quali Anna Falchi adora condurre I Fatti Vostri. Quest’anno però una bella novità ha scosso gli equilibri della conduttrice e del programma: l’arrivo di Tiberio Timperi come sostituto di Salvo Sottile. Ma non è finita qui in quanto un’altra new entry ha fatto il suo esordio questa mattina: si tratta dell’attrice e conduttrice televisiva Flora Canto. Insomma un cast davvero molto ricco che, tra i tanti, anche quest’anno comprende Paolo Fox con il suo oroscopo, gli aggiornamenti meteorologici con il colonnello Massimo Morico e l’orchestra diretta da Stefano Palatresi.

A proposito dell’arrivo di Timperi nella trasmissione, Anna falchi aveva parlato proprio del conduttore nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso agosto a Il Messaggero. “A me piace la sua ironia, così come mi piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”, aveva affermato in proposito la conduttrice. Per Anna Falchi si tratta della terza edizione consecutiva de I Fatti Vostri: “Per me questo percorso è cominciato dopo il clamore del matrimonio con Stefano Ricucci, quando non mi hanno più fatto lavorare e, dal 2007 in poi, sono stata costretta a fare una seconda gavetta”, aveva dichiarato nel corso della medesima intervista.