Anna Falchi tuona “Fatti Vostri: addio Sottile? Meglio saperlo prima”

Anna Falchi si appresta a tornare in televisione: dal 18 settembre infatti affiancherà Tiberio Timperi su Rai 2 alla conduzione del programma mattutino “I Fatti Vostri”. Nel frattempo però la conduttrice si è goduta un’estate all’insegna del relax e del divertimento in compagnia della figlia Alyssa. A raccontarlo è stata la stessa showgirl nel corso di una lunga intervista a Il Messaggero, durante la quale ha rivangato i tempi passati parlando dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo e naturalmente anche dei suoi amori, primo tra tutti il matrimonio con l’imprenditore Stefano Ricucci.

La carriera tra passato e presente

Come anticipato, la conduttrice tornerà a breve sul piccolo schermo alla conduzione de “I Fatti Vostri” al fianco di Tiberio Timperi, la new entry della trasmissione. A proposito di Timperi, una delle prime domande ha riguardato proprio lui e le voci secondo le quali il conduttore avesse palesato la volontà di avere al suo fianco la collega Ingrid Muccitelli al posto di Anna Falchi.

“No comment. A me piace la sua ironia, così come piaceva molto Salvo Sottile. Certo, avrei voluto sapere prima che andava via”, è stata la veloce risposta della Falchi. Proseguendo nel corso dell’intervista, la conduttrice ha ricordato anche il suo esordio nel mondo dello spettacolo e le difficoltà incontrate nel corso della sua carriera.

“Per me questo percorso è cominciato dopo il clamore del matrimonio con Stefano Ricucci, quando non mi hanno più fatto lavorare e, dal 2007 in poi, sono stata costretta a fare una seconda gavetta. Sono ripartita da zero”, ha affermato. Come in molti ricorderanno, il matrimonio con Ricucci aveva realmente affossato la sua carriera, motivo per il quale la showgirl si è trovata a doversi reinventare e tirare su le maniche di punto in bianco: “Facendo le feste di piazza, esperienza che mi ha insegnato a gestire il palco davanti a migliaia di persone, e conducendo show nelle piccole tv locali, dove mi sono occupata anche di calcio e cucina. Oggi sono rassicurante perché sono me stessa: una donna normale. Un’antidiva”.

Infine la Falchi ha tenuto a rimarcare come sia stata la bellezza ha darle tutto, “Compresi cinque calendari. Forse troppi. Il primo, però, con le foto di Marco Glaviano era bellissimo. Era il 1996”. Solo un anno prima però, come lei stessa ha ricordato, si rifiutò di posare per il grande Helmut Newton a causa di alcune affermazioni poco ortodosse e rispettose dello stesso fotografo nei suoi confronti: “Per lo stesso motivo avevo già detto no a Tinto Brass, così me ne andai. Lui non la prese bene”.

L’amore con Stefano Ricucci

Attualmente Anna Falchi è single e ha affermato di stare vivendo una sorta di “seconda giovinezza”. La conduttrice si è detta felice, cosa che non le capitava da molto tempo ormai, e nonostante i buoni propositi iniziali dell’intervista, qualche domanda più in la ha iniziato a parlare di uno dei suoi ex più famosi, Stefano Ricucci. Come in molti ricorderanno la showgirl e l’imprenditore si sono sposati nel 2005 e si separarono appena un anno dopo a causa dello scandalo finanziario che travolse Ricucci.

A proposito di quel matrimonio la conduttrice ha rivelato di avere qualcosa da rimproverarsi nonostante non abbia scelto lei di “passare dalle cronache dello spettacolo a quelle della finanza e della giudiziaria”. “In quel periodo, dopo una vita passata a lottare per lavorare e guadagnare, pensavo di aver trovato un uomo che finalmente mi proteggesse. Per lui ero disposta a tutto, anche a rinunciare alla carriera”, ha affermato la Falchi.

Quella vicenda poi la portò a essere dipinta con l’appellativo di Lady Finanza, una classificazione che alla conduttrice non era mai piaciuta: “Mi dipinsero così in maniera assurda. Volevo soltanto stare vicino al mio uomo. Purtroppo dopo realizzai che voleva una compagna di rappresentanza”.

Insomma, stando alle parole della Falchi, si sarebbe trattato di un matrimonio di convenienza quello con Ricucci, ovviamente a vantaggio dell’imprenditore e non certo della conduttrice. Un matrimonio nel quale la Falchi ha rivelato di aver riposto molte speranze inizialmente: “In quel periodo, dopo una vita passata a lottare per lavorare e guadagnare, pensavo di aver trovato un uomo che finalmente mi proteggesse. Per lui ero disposta a tutto, anche a rinunciare alla carriera. Mia madre quando mi accompagnò all’altare mi disse: “Finalmente non dovrai più combattere”. Si sbagliava lei, mi sbagliavo io”.

L’amicizia con Pierluigi Diaco e quella promessa

Per concludere, come non citare la grande amicizia che la lega al conduttore Rai Pierluigi Diaco. I due sono amici da molto tempo e pare che nel lontano 2009 si siamo anche fatti un’importante promessa: un patto per avere un figlio. “Eravamo entrambi soli e abbiamo avuto questa idea. Lo dicevamo sul serio”, ha affermato la Falchi. Poi ha continuato, chiarendo: “È rimasto un pensiero”.