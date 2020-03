I Fatti Vostri senza l’orchestra, Magalli: “Non sono d’accordo ma ubbidisco”

I fatti Vostri farà a meno dell’orchestra a partire da lunedì 23 marzo. Giancarlo Magalli contrariato

I Fatti Vostri, il programma di RaiDue condotto da Giancarlo Magalli e con la regia di Michele Guardì, continua ad andare in onda stando alle regole imposte dal Governo in merito alle misure necessarie per evitare di alimentare la diffusione del Coronavirus. Non c’è pubblico in studio, le distanze di sicurezza rispettate. Ma dal prossimo lunedì 23 marzo sarà presa un’altra misura di sicurezza negli studi Rai di Via Teulada: come riporta Tv Blog, il comparto musicale e l’orchestra diretta da Demo Morselli insieme al cantante Graziano Galatone non faranno più parte del programma. Decisione che il conduttore non approverebbe ma, stando alle sue dichiarazioni, seguirà alla lettera le direttive aziendali.

“Non sono d’accordo ma noi siamo quelli che ubbidiscono”

Una volta terminata l’esibizione di Galatone, è stato proprio Magalli a dare l’annuncio al pubblico: “C’è una novità che ci riguarda e vi riguarda (riferendosi all’orchestra). Una novità che non ci fa felici e devo dire la verità: io non sono neanche molto d’accordo con questa cosa però… la nostra azienda decide, siamo un’azienda, c’è chi decide e chi ubbidisce. Noi siamo quelli che ubbidiscono. Teniamo conto che la nostra azienda prende delle decisioni nell’interesse di tutti. Dall’inizio di questa epidemia c’è stato un succedersi di iniziative volte ad evitare il contagio all’interno degli studi della Rai. Mi dispiace molto”. Successivamente è intervenuto anche Guardì: “Giancarlo permettimi di associarmi a questo tuo ringraziamento. Hai detto delle belle parole, grazie a tutto lo studio di cuore”. Il conduttore ha prontamente risposto: “Lo studio fa quello che deve fare, ubbidisce con senso di responsabilità“.

I saluti di Demo Morselli: “Ci rivediamo presto!”

“Volevo ringraziare il pubblico che ci ha seguito, questa grande orchestra sia come amici che come grandi professionisti. Ci rivediamo presto!”, ha dichiarato il maestro che ha poi speso anche due parole per il collega Galatone: “Si è dimostrato una persona squisita e un grande interprete”.