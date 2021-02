I Fatti Vostri, gaffe stralunata: “Non c’è la Clerici?”. La reazione di Magalli

A volte in Rai succedono cose strane. Nella puntata odierna de I Fatti Vostri una concorrente ha chiamato in diretta convinta di partecipare al quiz di È Sempre Mezzogiorno, il programma in onda su Rai 1. Giancarlo Magalli ha risposto alle telefonate dei telespettatori della sua trasmissione durante lo spazio dedicato ai testi delle canzoni italiane. Dall’altra parte della cornetta vi era la signora Angela, alla quale il popolare conduttore del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo ha posto una domanda dal valore di mille euro.

In un primo momento la donna si è bloccata rimanendo in silenzio e poi ha esclamato: “Ma che gioco è quello dei Fatti Vostri?” Affermazione questa che ha sorpreso i presenti in studio e gli spettatori da casa. In imbarazzo, Magalli ha chiesto alla regia su cosa avesse detto la donna e poi ha sentenziato: “Beh dipende, lei ha chiamato Antonella Clerici?” Angela ha replicato:

“Ma perché lei è la Clerici? Ho chiamato Antonella sì. Devo rifare il numero?”

Una gaffe che ha lasciato di stucco il padrone di casa della trasmissione di Michele Guardì. Come se niente fosse successo la spettatrice ha risposto in maniera sbagliata alla domanda di Giancarlo che le aveva rivolto all’inizio e il presentatore ha avuto una nuova reazione, prendendo in prestito le parole trovate nella casella scelta ‘per poco, per pochissimo’:

“Per poco anche il programma… per un canale, non ha preso quello giusto”

La gag ha strappato un sorriso ed è stata affrontata con grande ironia. Inoltre, il video in questione sta facendo il giro del web. Negli ultimi giorni il pubblico potrebbe aver visto Giancarlo Magalli tirare una frecciatina al colonnello Morico, al quale ha detto di dover fare un mini-meteo riferendo soltanto se ci sarà sole o farà caldo, e ha ripreso in diretta Mary Segneri.

"Ma io ho chiamato Antonella Clerici" Da #ifattivostri dell'8 febbraio 2021 su Rai2. pic.twitter.com/fboIBsIgvg — LALLERO (@see_lallero) February 8, 2021

Magalli sorprende su Mario Draghi: “Proveranno a fargli lo sgambetto”

Di recente Magalli ha condiviso una foto ricordando il premier incaricato Mario Draghi, suo amico ai tempi della scuola, facendo sapere che da quando si è saputo dell’incarico viene costantemente sommerso da telefonate di giornalisti che gli chiedono commenti e foto d’epoca. Sull’economista ha dichiarato che è una persona intelligente, simpatica, molto corretta e da ragazzino era come adesso. Il volto di Rai 2 ha fatto i suoi più sinceri auguri a Draghi per questa nuova avventura politica, “pur consapevole che proveranno tutti a fargli lo sgambetto. Poveri noi”.