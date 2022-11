Ecco tutte le trasmissioni che non andranno in onda nella giornata di venerdì 17 novembre a causa di uno sciopero delle maestranze della rete

Lo sciopero Rai che sta turbando in queste ore gli equlibri di Viale Mazzini avrà effetti anche oggi, come già anticipato nelle scorse ore. Anche venerdì 17 novembre, infatti, salteranno su Rai Uno due programmi tv della rete ammiraglia, ovvero I fatti vostri e Oggi è un altro giorno. Già ieri i due show erano spariti dal palinsesto, proprio a causa del recente sollevamento dei dipendenti dell’azienda. Serena Bortone e il suo team, a proposito, avevano scelto per l’occasione di trasmettere una sorta di best of del programma con tutti i momenti migliori del periodo del Festival di Sanremo 2022.

Si tratta, nel caso specifico, di uno sciopero dei tecnici Rai e dell’intero comparto della rete pubblca, della durata totale di 48 ore. A confermare la mancata trasmissione di I Fatti vostri per la seconda giornata di fila è stato tra l’altro anche Salvo Sottile, che pochissime ore fa ha pubblicato un tweet in merito dando appuntamento ai telespettatori per lunedì prossimo. Certo, sempre che i tecnici non facciano altri brutti scherzi, quello “speriamo” suona in maniera piuttosto inquietante.

Anche oggi niente Fatti Vostri, secondo giorno di sciopero dei tecnici rai. Ci vediamo (speriamo) lunedì #ifattivostri — Salvo Sottile (@salvosottile) November 18, 2022

I dettagli dello sciopero Rai del 17 e 18 novembre

A proclamare la protesta è stato lo Snap, il sindacato nazionale autonomo produzione tv. Come confermato da TvBlog, l’organizzazione ha annunciato il sollevamento per tutto il personale Rai della Direzione Produzione Tv del Centro di produzione di Roma e di Produzione News. Lo sciopero è valido sia per i dipendenti in sede sia per quelli in regime di trasferta in tutto il territorio nazionale.

Ad essere precisi, le prime lamentele erano già arrivate diverse settimane fa. I temi caldi sui quali si sta discutendo sono la possibilità dei lavoratori di non dover effettuare straordinari, di astenersi dalle prestazioni del “7° giorno” e di non essere per forza reperibili e disponibili per gli anticipi dei turni nel caso dovessero emergere dei problemi nelle coperture dell’organico.

Se Serena Bortone e Salvo Sottile si sono ritrovati costretti a dare un altro appuntamento ai loro telespettatori, in ogni caso, non lo stesso si può dire di Alberto Matano. Il suo La Vita in diretta, infatti, ieri è andato in onda senza problemi, e lo stesso principio dovrebbe valere anche per la giornata di oggi.