I Fatti Vostri cambia programmazione: la novità, il retroscena

È arrivata questo pomeriggio un’indiscrezione molto interessante legata alla programmazione de I Fatti Vostri, destinata a quanto pare ad essere modificata, seppure in modo “leggero”. Sul noto sito web, Massimo Galanto ha infatti riportato nelle scorse ore che la trasmissione del mattino di Rai 2 potrebbe (il condizionale è d’obbligo) guadagnare una puntata a settimana, andando in onda anche il sabato.

Proprio così: stando alla ricostruzione di TvBlog, dunque, sembra proprio che a partire dal prossimo 6 maggio Anna Falchi e Salvo Sottile saranno impegnati anche con una puntata nel weekend, per avere poi a disposizione soltanto la domenica per riposarsi dagli impegni lavorativi.

La scelta, a quanto pare, sarebbe legata ai dati di ascolto ottimi registrati dalla trasmissione: la Rai, quindi, avrebbe deciso di aggiungere un altro appuntamento proprio per battere il ferro finché è caldo. Quelli registrati dal programma sono numeri importanti, a tal punto che nella scorsa stagione la trasmissione di Michele Guardì era riuscita persino a battere la “concorrenza” di Antonella Clerici e del suo È sempre mezzogiorno, in onda su Rai 1.

Sempre TvBlog ha tenuto a sottolineare come non sia assolutamente un caso se l’intera squadra de I Fatti Vostri sia stata confermata anche per la prossima edizione, compresi il maestro Stefano Palatresi, il prof. Umberto Broccoli, l’imitatrice Emanuela Aureli e infine l’immancabile astrologo Paolo Fox.

La notizia, a dire il vero, non dovrebber poi stupire più di tanto, visto che il creatore del format già aveva ampiamente parlato delle sue speranze per la nuova stagione de I Fatti Vostri. In tempi non sospetti, Michele Guardì aveva confessato a Mara Venier a Domenica In di voler continuare a lavorare con Salvo Sottile e Anna Falchi ancora a lungo.

Il ritorno di Adriana Volpe a I Fatti vostri? Una clamorosa fake news

Alla luce di quanto detto fino a questo punto, risulta quindi evidente come i rumors rispetto ad un possibile ritorno di Adriana Volpe a I Fatti vostri non fosse nient’altro che fake news. Il futuro televisivo della Volpe (oggi impegnata tra le altre cose come opinionista di Bella Ma‘ di Pierluigi Diaco) è in questo momento più incerto che mai.