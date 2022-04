Nel corso della slot “Pasticceria in piazza”, la conduttrice ha combinato un patatrac epico: il dolce vola in aria e si spiaccica a terra

Anna Falchi, ma che cosa combini? Nel corso della puntata de I Fatti Vostri in onda su Rai Due venerdì 29 aprile, la conduttrice ha innescato un patatrac epico che ha lasciato tutti di sasso. Dopo aver preso tra le mani il vassoio con sopra una delle squisite torte create da Ernst Knam e dalla moglie Frau – protagonisti di “Pasticceria in piazza” -, l’ha mostrata al pubblico mentre Salvo Sottile stava dando la linea al colonnello Massimo Morico per il consueto appuntamento con le previsioni meteo. Peccato che la Falchi, piuttosto che usare cautela, avendo appunto tra le mani, il dolce, nella fattispecie uno sfizioso profitterol, ha iniziato a gesticolare, probabilmente pensando che la torta fosse piuttosto stabile sul vassoio. E invece si è sbagliata di grosso. Infatti l’epilogo è stato tragicomico, con il profitterol che è volato per aria, distruggendosi a terra, tra l’imbarazzo dei presenti.

“Guardate quanto è bella”, ha sottolineato Anna nel ritirare la torta confezionata da Knam e nel dirigersi al fianco di Sottile che nel frattempo stava per lanciare il collegamento con il meteo. “Questo è il momento del meteo, colonnello Morico gradisce una pallina di profitterol?”, ha chiesto con il sorriso Sottile, orgoglioso del lavoro di Knam. Il colonnello non ha fatto tempo a rispondere perché proprio in quell’attimo la conduttrice in forza alla Rai ha iniziato a gesticolare facendo schiantare al suolo la torta. Dopo qualche secondo di silenzio imbarazzante, Sottile ha preso in mano la situazione, ironizzando sull’accaduto: “Incredibile al Cibali, la creazione di Ernst Knam…”.

Anna Falchi, in evidente impaccio per il danno di cui è stata protagonista, ha chiosato un imbarazzato: “Sacrilegio!”. “La base è scivolosa”, ha commentato con tono conciliante e giustificatorio la moglie di Knam. “Finirà a torte in faccia anche oggi”, ha quindi aggiunto ridendo Sottile che ha poi dato la linea a Morico. In studio, durante le previsioni meteo, si è provveduto a pulire e a ripristinare la tranquillità. Fatto sta che nessuno si è gustato il profitterol di Knam che, al posto di finire a deliziare qualche palato, ha concluso il suo percorso sul pavimento de I Fatti Vostri. Senza dubbio poteva andare meglio, pazienza!