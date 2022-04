Anna Falchi su Fiorello: “Dopo il tradimento ho dato un mega party ma..”

Anna Falchi è tornata a parlare della fine della relazione con Fiorello. Sono passati tanti anni, ma in una intervista con Oggi ha rivelato di non aver più festeggiato il compleanno da allora. L’occasione per una lunga chiacchierata sono state infatti le 50 candeline spente pochi giorni fa. 50 anni portati benissimo per la Falchi, ma allo stesso tempo un momento giusto per fare un bilancio della propria vita. E lei lo ha fatto anche dei suoi amori, passati e presenti. Non sempre questo bilancio però è stato positivo, come quando ha sofferto moltissimo per il tradimento di Fiorello.

La fine della loro relazione ha fatto soffrire molto Anna Falchi. Forse anche Fiorello ha sofferto visto che lei ha parlato al plurale. Quando ha parlato di questo amore, lontano ormai più di due decenni, non ha potuto nascondere il dolore. Erano gli anni Novanta quando Anna Falchi e Fiorello erano una coppia che faceva sognare. Si sono amati tantissimo, ma non c’è stato il lieto fine. Durante le riprese di un film Anna è tornata a casa per fare una sorpresa a Fiorello e l’ha trovato con un’altra. Quindi nell’intervista su Fiorello ha detto:

“Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore. Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… Se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto”

Dopo Fiorello non ha più festeggiato il compleanno. Forse perché le feste le avrebbero risvegliato questo dolore, in un certo senso, avendo festeggiato la fine del loro amore. Ma gli amori di Anna Falchi non sono finiti. Nella sua vita occupa un posto speciale l’ex marito Stefano Ricucci, sul quale ha speso solo belle parole. Lo considera l’uomo che tutte vorrebbero accanto. “Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita”, ha detto a proposito della loro relazione. Il riferimento è al periodo buio passato da Ricucci e durante il quale lei gli è rimasta accanto. Tra loro è finita perché ha perso fiducia in lui.

Il suo grande amore però sarà sempre la figlia Alyssa, nata 11 anni fa dalla relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Oggi Anna Falchi è legata ad Andrea Ruggieri. Lo ha incontrato quando era incinta della figlia. Nonostante stiano insieme da circa dieci anni sono andati a convivere da poco, ma stanno già incontrando le prime difficoltà: