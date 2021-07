Anna Falchi e Andrea Ruggieri: “Quando l’ho conosciuto ero incinta”

By

La conduttrice Rai ha svelato quando, come e dove ha conosciuto l’attuale compagno, nipote di Bruno Vespa

Sono passati dodici anni dal primo incontro tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri. Un’amicizia che ha poi portato ad una splendida storia d’amore che va avanti ancora oggi. La soubrette italo-finlandese e il politico sono legati da un decennio e da poco hanno iniziato a convivere a Roma.

In una lunga intervista rilasciata al magazine Confidenze Anna Falchi ha raccontato di aver visto Andrea Ruggieri per la prima volta nel 2009. All’epoca la presentatrice lavorava a Rtl: conduceva un programma radiofonico in coppia con Pierluigi Diaco.

Era presente pure Federico Vespa che, come il più famoso padre Bruno, è giornalista. Un giorno Andrea Ruggieri, cugino di Federico, è passato a salutarlo e così ha fatto la conoscenza di Anna. La Falchi ha subito trovato il politico un uomo affascinante e sensuale, anche se dal carattere un po’ nordico.

All’epoca non c’è stato nulla di più: Anna Falchi era legata all’imprenditore Denny Montesi ed era incinta. Ruggieri, invece, era fidanzato con un’altra persona. A volte, però, il destino fa strani scherzi…Come spiegato da Anna, la Falchi e Ruggieri si sono scambiati i numeri di telefono e ogni tanto si mandavano dei messaggi.

La nuova padrona di casa de I Fatti Vostri ha ammesso:

“C’è voluto un anno prima che sbocciasse l’amore e da quel momento non ci siamo più lasciati. Ho vissuto tutte le fasi della sua carriera. Si è sempre occupato di politica, che richiede una grande passione. Non abbiamo mai litigato pesantemente”

Anna Falchi non ha nascosto il difetto principale del suo compagno: è un grande ritardatario. Andrea Ruggieri rimprovera invece la 49enne di essere troppo pignola, soprattutto nelle faccende di casa, tanto da affibbiarle l’appellativo di Mastro Lindo.

La Falchi ha assicurato che le scaramucce non mancano, come del resto capita in ogni rapporto, ma l’atmosfera è davvero serena. E dopo dieci anni insieme – e il lockdown trascorso da separati – la coppia ha finalmente preso la decisione di andare a convivere.

Il rapporto tra Andrea Ruggieri e la figlia di Anna Falchi

Andrea Ruggieri ha un rapporto paterno con Alyssa, la figlia di Anna Falchi. I due sono molto legati: il politico ha praticamente visto la bambina crescere. Andrea ha pure insegnato alla piccola a giocare a tennis, da tempo sua grande passione.

Anna Falchi, al contrario, preferisce il calcio: è una tifosa sfegatata della Lazio e adora andare a vedere le partite allo stadio.