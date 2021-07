Anna Falchi: il rapporto tra la figlia e il compagno Andrea Ruggieri

Da poco è iniziata la convivenza tra Anna Falchi e Andrea Ruggieri, il compagno al quale è legata dal 2012. L’attrice e conduttrice, che dalla prossima stagione televisiva sarà il volto per eccellenza de I Fatti Vostri al posto di Giancarlo Magalli, ha fatto sapere che tutto procede per il meglio, stanno benissimo, entrambi sono molto impegnati, liberi e indipendenti. La decisione di abitare sotto lo stesso tetto è arrivata nell’ultimo anno segnato dalla pandemia da Covid-19. Il lockdown ha costretto loro (e non solo) a stare lontani in maniera forzata e questa è stata una bella prova. Se molte coppie sono scoppiate in seguito alla lontananza, alla solitudine, alle mancanze, loro invece rientrano tra i ‘superstiti’.

Intervistata da Novella 2000, Anna Falchi ha svelato che per la convivenza hanno aspettato tanto perchè Ruggieri non aveva mai convissuto prima, lei aveva poca esperienza. Quando sua figlia era piccola si è fatta dare una mano d’aiuto da sua madre e, quindi, è stato quasi naturale rispettare i tempi. Non hanno mai avuto fretta perchè si sono scelti ogni giorno per tanti anni:

“Noi abbiamo avuto un rodaggio. So che tra me e Andrea c’è la vivacità di un rapporto fresco, non abbiamo bruciato le tappe e questo fa sì che gli aspetti positivi del nostro rapporto siano decisamente molti”

Com’è il rapporto tra la figlia Alyssa e Andrea Ruggieri? La Falchi l’ha definito stupendo, un legame amichevole e soprattutto di complicità poichè si divertono molto insieme. Al momento è impegnata con Uno Weekend, il nuovo programma estivo di Rai1 condotto in coppia con Beppe Convertini. Proprio su lui la showgirl ha svelato che tra loro c’è un gran feeling e potere lavorare di nuovo insieme, dopo l’esperienza dello scorso anno con C’è Tempo Per…, è stato molto stimolante. Il nuovo programma è stato pensato per loro e per la loro amicizia. Ad Anna piace l’educazione del suo partner professionale che ha definito come un uomo di altri tempi, molto galante e sempre gentile.

Anna Falchi alla soglia dei 50 anni svela: “Il tempo che passa non mi spaventa”

Nel 2022 Anna Falchi compie 50 anni. Il volto Rai, attualmente in onda sul primo canale della Tv di Stato e da settembre su Rai2, ha fatto sapere nel corso dell’intervista a Novella 2000 che il tempo che passa non le spaventa. Quando era più giovane pensava ai cinquantenni come anziani.

Il mondo è cambiato e tra l’altro il confronto costante con sua figlia la fa stare al passo. Hanno un rapporto simbiotico, si dicono tutto e spera che continueranno a farlo anche quando entrerà nell’adolescenza.