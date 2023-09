I Fatti Vostri, Anna Falchi e Flora Canto: tensioni dietro le quinte

Tra Flora Canto e Anna Falchi non ci sarebbe grande sintonia. Indiscrezioni parlano di un feeling non ancora sbocciato.

Il 18 settembre scorso ha debuttato, su Rai 2, la nuova edizione de I Fatti Vostri. Al timone, quest’anno, c’è il terzetto composto da Tiberio Timperi, Anna Falchi e Flora Canto. In corsa si è poi aggiunto Giancarlo Magalli, con una nuova rubrica che, visto il gradimento del pubblico, potrebbe intensificare la sua presenza nelle prossime settimane. Pare, però che dietro le quinte del talk show firmato da Michele Guardì non sia tutto rose e fiori.

I Fatti Vostri: nessun feeling tra Anna Falchi e Flora Canto

È stato il magazine Oggi a riportare un’indiscrezione relativa al rapporto professionale tra Anna Falchi e Flora Canto. Sembra che tra le due non ci sia grande sintonia e il feeling non sarebbe scattato. Oggi ha poi riportato come, stando a recenti voci, la Falchi non avrebbe fatto i salti di gioia per l’arrivo di Flora Canto. Trattasi, ovviamente, di indiscrezioni da prendere con le pinze: è davvero questa l’atmosfera che si respira dietro le quinte degli studi di via Teulada?

I Fatti Vostri: gaffe di Timperi e ritorno (a sorpresa) di Magalli

La nuova edizione de I Fatti Vostri si era aperta con una gaffe di Tiberio Timperi. Nell’introdurre le sue due compagne di viaggio, l’ex conduttore di Unomattina in Famiglia si era rivolto ad Anna Falchi: “Come si dice buongiorno in svedese?” aveva chiesto, riferendosi alle origini nordiche della conduttrice. Quest’ultima, di origini finlandesi, aveva replicato in modo goliardico, accennando al fatto che Timperi non avesse studiato la sua biografia e trasformando il momento in un simpatico siparietto.

A sorpresa, nella puntata del 19 settembre, Giancarlo Magalli, storico volto del programma, aveva fatto il suo ingresso in studio, presentando una nuova rubrica. Il conduttore, accolto da Timperi, si era prima reso protagonista di una piccola provocazione (senza specificare a chi fosse rivolta), poi aveva introdotto la nuova rubrica incentrata su personaggi che, con le loro azioni, avevano inciso positivamente sul corso della storia. Per l’occasione, Magalli fece l’esempio di Vasilij Archipov, un militare sovietico che riuscì a sventare il possibile scoppio di una terza guerra mondiale.