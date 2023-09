Magalli torna a I Fatti Vostri, la battuta al vetriolo: con chi ce l’ha

Dopo due anni di assenza, Giancarlo Magalli è tornato in studio a I Fatti Vostri, nella puntata di martedì 19 settembre. Il conduttore, come già riportato da precedenti indiscrezioni, ha inaugurato una rubrica che dovrebbe avere cadenza fissa. Trattasi, ad ogni modo, di una vera e propria sorpresa. La presenza in studio di Magalli, infatti, non era stata anticipata da Tiberio Timperi e Anna Falchi durante la presentazione del programma.

Giancarlo Magalli: il ritorno a sorpresa a I Fatti Vostri

Giancarlo Magalli è stato accolto in studio da Tiberio Timperi. “Avevamo fame e sete della tua ironia, che qualche volta ha fatto venire il prurito a qualcuno, ma oggi sei qui in una veste diversa” ha detto ironicamente quest’ultimo. “Va beh, se lo grattano, non è un problema” ha replicato Magalli, raccogliendo l’assist offerto da Timperi. Non è chiaro a chi possa riferirsi questa provocazione: forse a Salvo Sottile, con cui si è recentemente punzecchiato, ma non sarebbe nemmeno da escludere un riferimento alle precedenti vicende con Adriana Volpe (Magalli era stato multato per delle parole dette su quest’ultima).

Si è arrivati quindi a parlare della nuova rubrica che vedrà coinvolto Magalli: “Vorrei venire ogni tanto per parlare di persone che hanno fatto qualcosa di buono, persone a cui dovremmo dire grazie, che ci hanno salvato” ha spiegato l’ex conduttore de I Fatti Vostri. La rubrica dovrebbe quindi concentrarsi su personaggi che, con le loro azioni, hanno inciso positivamente sul corso della storia. Il primo esempio fatto da Magalli è stato quello di Vasilij Archipov, un militare sovietico che sventò l’inizio di una possibile terza guerra mondiale.

Giancarlo Magalli, i problemi di salute: la confessione a Verissimo

Giancarlo Magalli è quindi tornato a sorpresa in Rai, dopo una pausa. Il conduttore, infatti, solo qualche mese fa aveva confessato di aver avuto gravi problemi di salute. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, Magalli aveva spiegato di esser stato colpito prima da una brutta infezione e, successivamente, da un linfoma nella zona della milza. Il periodo fu alquanto difficile da affrontare e il conduttore aveva confidato di aver perso 24 chili. Grazie alle cure e ai farmaci che gli erano stati prescritti, però, Giancarlo Magalli riuscì a guarire dopo sei mesi. Nonostante i problemi di salute, il conduttore aveva dimostrato di non aver perso la vena ironica, lanciando alcune frecciatine a persone di cui non aveva fatto i nomi.