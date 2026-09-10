I fan credono che Pago maltratti Serena Enardu: come è nata la voce, l’ex tronista fa chiarezza

Nelle scorse ore si è verificato un ‘errore di comunicazione’, cit Chiara Ferragni: protagonista Serena Enardu che, inconsapevolmente, ha innescato voci tutt’altro che positive sul conto del suo compagno Pago, al secolo Pacifico Settembre. L’ex tronista e influencer sarda ha commentato un fatto delicato di cronaca, ossia il caso di Nicolina Giagheddu. La donna è la madre di Emanuele Ragnedda, l’uomo che ha ucciso la 33enne Cinzia Pinna. Nicolina, nelle scorse ore, ha denunciato il marito Mario Ragnedda, accusandolo di maltrattamenti e raccontando di aver subito per trent’anni aggressioni fisiche, soprusi, intimidazioni e minacce di morte. Enardu ha fatto una riflessione generale sulla vicenda. Peccato che diverse sue fan abbiano creduto che il suo intervento in qualche modo si riferisse a una sua situazione personale. Alla luce di ciò, la 50enne sarda ha fatto chiarezza, smentendo categoricamente che Pago si sia mai reso protagonista di violenze nei suoi confronti.

Serena Enardu non è stata maltrattata da Pago: come è nata la voce

“Ho fatto una storia e l’ho tolta perché non si capiva niente”, ha esordito Enardu, dopo che alcune sue follower hanno iniziato a scriverle, sospettando che Pago l’abbia maltrattata. Per fugare ogni dubbio, l’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso alcune storie Instagram, ha chiarito meglio il suo pensiero, sottolineando che il suo compagno non c’entra nulla con la sua riflessione sul caso di Nicolina Giagheddu.

“La felicità non dipende solo da un rapporto di coppia – ha ragionato Enardu – la felicità bisogna trovarla dentro di sé e solo dopo la si può condividere con qualcun altro. Non crediamo che le persone che ci trattano male stiano soffrendo, ma non è il caso mio. Questo è un discorso generale. Facciamo bene questa distinzione. Mettiamo al sicuro la nostra vita. Lo dico soprattutto alle giovani, ma anche alle donne adulte”.

Per rimarcare ulteriormente che le sue precedenti parole non riguardavano minimamente la sua situazione con Pago, Serena ha anche postato tra le sue storie il titolo di un giornale riguardante la vicenda di Nicolina Giagheddu, commentando quanto segue: “Mi dispiace che alcune di voi abbiano frainteso, ma non mi stavo riferendo al mio rapporto con Pago. Era una riflessione di pancia dopo aver letto la storia di Nicolina Giagheddu”. In sostanza, chi ha ipotizzato che Pago abbia inflitto violenze alla compagna è completamente fuori strada.

Serena Enardu e Pago: la stabilità dopo le rotture

Serena Enardu e Pago hanno iniziato a frequentarsi nel 2013. Nel 2019 hanno partecipato a Temptation Island. Il loro percorso ha avuto un epilogo del tutto inaspettato: la rottura. Nei mesi successivi il cantante ha partecipato al Grande Fratello Vip da single. In quel periodo l’ex tronista aveva fatto sapere di essere pronta a ricucire. Così fu spedita dentro la Casa più spiata d’Italia. Alla fine c’è stato il ritorno di fiamma tanto atteso. Tuttavia, dopo pochi mesi, si è verificato un altro addio sentimentale, a cui ha fatto seguito una nuova riconciliazione. A oggi la coppia sembra avere trovato una forte stabilità.