I corteggiatori vip di Belen e l’amante: Corona vuota il sacco e fa i nomi

L’ex re dei paparazzi, nella docuserie Netflix “Fabrizio Corona: io sono notizia”, ha raccontato diversi retroscena del mondo dello spettacolo che lo hanno visto protagonista in prima persona. Inevitabile che parlasse anche di Belen Rodriguez, sua ex storica. Con la showgirl argentina ha vissuto un’intensa e turbolenta love story durata tre anni, dal 2009 al 2012, prima di essere arrestato. L’imprenditore si è soffermato a lungo sulla relazione, facendo alcuni nomi che all’epoca nutrivano un particolare interessamento per la modella. Inoltre, ha sostenuto che Belen, quando faceva coppia con Marco Borriello, aveva un amante.

Corona: le rivelazioni sui corteggiatori di Belen e sul suo presunto amante

Corona ha iniziato il suo racconto dicendo che per lui Belen “era la donna più desiderata d’Italia in quel momento” e che si era messo in testa di conquistarla quando era ufficialmente fidanzata con il calciatore Borriello. “Ma una cosa che nessuno sapeva – le parole dell’ex re dei paparazzi nella docuserie Netflix – è che in quel periodo lei lo tradiva con…” A questo punto Corona si è fermato, preferendo mantenere riserbo sul presunto amante in questione. Nessun riserbo invece su coloro che facevano la corte alla showgirl.

“Nel frattempo – ha dichiarato Corona – si butta su di lei anche Gianluca Vacchi, stramilionario, offrendole tutto quello che le poteva offrire. Poi arriva il quinto pretendente, il più potente dei suoi pretendenti, Silvio Berlusconi! Lui la voleva davvero, le diceva ‘ti faccio i miei complimenti, io credo tantissimo in te, avrai una carriera splendida, farai molte cose belle, io ti posso aiutare’. Le ha anche detto che la voleva tanto conoscere, insomma, le ha proprio fatto una dichiarazione d’amore. Peccato che il presidente fosse arrivato troppo tardi, perché io avevo già conquistato il cuore della donna più desiderata d’Italia”.

Corona ha poi lasciato cadere in parte la sua corazza di ‘macho’, spiegando che l’incontro con Belen ha contribuito a renderlo una “persona molto più normale”. L’imprenditore ha raccontato di aver perso la testa per l’argentina, l’unica donna che, a detta sua e anche di Nina Moric, ha saputo ‘addomesticarlo’. La sudamericana lo costrinse ad andare in vacanza, a non fare più serate in discoteca e a prendere le distanze da un amico poco raccomandabile. “Lui è stato prigioniero suo, lei è l’unica che è riuscita a metterlo proprio in ginocchio. Ha fatto proprio bene!”, la testimonianza di Nina Moric.

Il viaggio alle Maldive con Belen e la grande bugia di Corona

Corona, nonostante fosse innamorato, ha mescolato sentimenti e affari, giocando dei tiri mancini a Belen. “Così come ho fatto con Nina – ha confessato -, anche con Belen, prima l’ho fatta innamorare e poi l’ho usata. Il mio chiodo fisso per i soldi e i guadagni ha sempre prevalso. Ma loro si facevano usare, facevano finta di non vedere che le usavo, facevano finta di non ascoltare”.

L’imprenditore nel 2009 fece un viaggio alle Maldive con la showgirl argentina. All’insaputa della modella, si fece seguire da un noto paparazzo, con il fine di farsi immortalare nei momenti più privati. Le foto furono poi vendute a peso d’oro a un noto settimanale. Belen andò su tutte le furie, non capendo chi potesse averla ‘pedinata’ e non rendendosi conto che tutto era stato orchestrato da Corona, il quale le rifilò una serie di bugie. Questo il suo racconto:

“Un giorno mi ha detto: ‘Andiamo alle Maldive’. E così ce l’ho portata, costo dell’atollo esorbitante. Ovviamente mi sono portato dietro il paparazzo Maurizio Sorge, così da farci le foto all’insaputa di lei. Io e Belen ci siamo ubriacati e il resto ve lo lascio immaginare e in tutto questo Sorge ha iniziato a fotografarci. Torniamo a Milano e Belen piangeva come una bambina: ‘Siamo finiti sul giornale, mi vergogno con i miei genitori, sono finita, aiuto. Questa è la mia fine, chiama il direttore, fai qualcosa’. Quella non era la sua fine, ma l’inizio della sua carriera folgorante, ma lei non se ne rendeva conto. Io lo sapevo e le mentivo, recitavo la parte. Ma ho recitato bene, mi arrabbiavo, telefonavo, fingevo di incavolarmi: ‘Chi sarà stato a farci questo?! Compro tutti i giornali, ce la pagheranno’. E invece ero stato proprio io!”

Belen, tornata dalla vacanza, rilasciò anche un’intervista a La vita in diretta, difendendo a spada tratta Corona. Affermò di essere sicura che dietro alle paparazzate non c’era lui. Anni dopo ha scoperto di essersi sbagliata. La relazione finì nel 2012, quando l’ex re dei paparazzi era ormai braccato dalla giustizia e quando si verificò un dramma di coppia. La Rodriguez ebbe un aborto spontaneo. Con il senno di poi, Corona ha dichiarato di essersi sentito in parte sollevato della perdita del bambino