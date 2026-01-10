Corona, dichiarazioni raggelanti sull’ex Silvia Provvedi e il dimenticabile paragone con Belen

“Fabrizio Corona: io sono notizia” continua a far discutere. Nel quinto episodio della docuserie Netflix con protagonista l’ex re dei paparazzi, si parla di Silvia Provvedi, ex compagna dell’imprenditore milanese ai tempi in cui quest’ultimo si trovava in carcere. Corona, ricordando la relazione con la cantante de Le Donatella, ha usato parole agghiaccianti, affermando di essersi vergognato di quel rapporto e di aver plasmato la giovane. Senza giri di parole, Fabrizio ha dichiarato che non riteneva la donna alla sua altezza, facendo un dimenticabile paragone con Belen Rodriguez.

Le dichiarazioni agghiaccianti di Fabrizio Corona su Silvia Provvedi

Il primo incontro tra Provvedi e Corona avvenne nel giugno 2015. Dopo tre anni di carcere, l’ex re dei paparazzi ottenne l’affidamento ai servizi sociali e si recò nella comunità Exodus di Don Mazzi. Fu qui che conobbe Silvia. I due iniziarono una relazione, vissuta per lo più a distanza a causa dei problemi di Fabrizio con la giustizia. La cantante gli stette vicina, provando un sentimento sincero. Non lo stesso di Corona che nella docuserie Netflix ha rilasciato dichiarazioni pesanti.

“Lei era una ragazza anche carina – ha spiegato l’imprenditore – ma poi era giovane e io invece ero Corona, ero quello che era stato insieme a Belen Rodriguez. Ci poteva stare la storia mentre ero in comunità o in carcere, ma poi nel momento in cui sono uscito ero Corona! Io dovevo avere la bellona del momento, la donna più giusta e ambita. Quindi io mi vergognavo di lei.”

Le esternazioni di Corona si sono fatte ancor più ciniche e crude quando ha sostenuto che a un certo punto ha plasmato a suo piacimento la ragazza, iniziando a rifarle il look e l’immagine: “Siccome mi piaceva, allora ho cominciato a plasmarla, l’ho fatta pettinare, l’ho fatta vestire molto bene, l’ho gestita, le ho fatto rifare l’immagine con un nuovo look. Ero uscito, ero tornato me stesso e mi ero ripreso tutto in poco tempo”.

“Sono rimasto con lei – ha aggiunto -, un giorno l’ho anche portata in barca, si era appena sottoposta a una mastoplastica, aveva il petto nuovo, il fisichetto giusto, io ero in grandissima forma, tutto abbronzato, tatuato, con il fisico scolpito. Così ho chiamato i paparazzi e ho avuto la copertina di Chi, 30.000 euro! In soli cinque mesi di libertà ero tornato a fare la vita di prima, fregandomene delle regole e poi ho riperso tutto”.

“Fabrizio Corona: io sono notizia”, la rivelazione sull’aborto di Nina Moric

Nella docuserie Netflix è intervenuta anche Nina Moric che ha confessato per la prima volta pubblicamente di aver abortito quando ha saputo di aspettare due gemelli da Corona. Il fatto risale a circa un anno e mezzo prima che rimanesse incinta di Carlos Maria, che oggi ha 23 anni. La modella croata ha dichiarato che a non volere i due figli fu soprattutto l’ex re dei paparazzi, sottolineando, però, che lei avallò la scelta dell’allora marito, il quale ha confermato la versione dell’ex moglie. Nina si porta ancora dietro i sensi di colpa di quell’evento che la traumatizzò. Corona, invece, ha sostenuto di non pensare più a quella vicenda e di non esserne toccato.