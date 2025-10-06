I Coma Cose si separano: annuncio fiume, contraddizioni e giallo sui tradimenti

I Coma Cose si sono lasciati. Artisticamente e sentimentalmente. Una rottura che non arriva certo come un fulmine a ciel sereno. I segnali c’erano tutti, soprattutto dopo i gossip esplosi quest’estate. L’esperta di gossip Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione anonima: si parlava di un bacio della cantante del duo a un altro uomo (con tanto di foto che immortalava l’attimo prima del gesto). E subito dopo alcune date del tour improvvisamente cancellate. Il presunto tradimento non è mai stato confermato dai diretti interessati – né allora, né ora con la notizia della separazione – ma ha alimentato per mesi le voci di crisi e contribuito a quell’aria di tensione che già aleggiava sulla coppia. Un annuncio chiaro, ma al contempo criptico: poche spiegazioni, solo parole misurate.

I Coma Cose si sono lasciati: l’annuncio della separazione

È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma Cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere.

Così si apre il lungo messaggio condiviso da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano – in arte Fausto Lama e California – con cui ufficializzano la fine della loro storia d’amore e il loro progetto artistico come duo.

Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno ad occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile, “L’Addio non è una possibilità” dice una canzone e non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti.

L’annuncio dei Coma Cose si chiude con parole cariche di malinconia, ma anche lucidità verso ciò li aspetta. Nei commenti c’è chi si dice incredulo per la fine di un amore che, solo un anno fa, era stato celebrato con il matrimonio. Ma chi anche chi, visti i recenti segnali, ammette che un po’ se lo aspettava. Quel “l’addio non è una possibilità” e il riferimento all’assenza di rancore lasciano spazio a una piccola speranza, ma aprono tanti interrogativi sulle numerose voci circolate negli ultimi mesi e sulle vere ragioni della separazione. E tra i fan cresce una domanda su tutte: perché chiudere anche il progetto musicale e annullare i concerti? Quel che è certo è che, per ora, rimarrà un mistero.