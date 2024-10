Coma Cose sposi a sorpresa: look epico, rito e dettagli

Dopo una lunga attesa, i Coma Cose si sono sposati! California ha detto sì, e il duo è convolato a nozze, lasciando tutti senza parole. Ad attirare l’attenzione, oltre alla dolce dedica sui social, c’è anche il particolare abito indossato dalla cantante. Quest’ultima si è presentata al matrimonio con una pelliccia, indumento tanto insolito quanto molto curioso. Ecco tutti i dettagli che dobbiamo sapere.

L’annuncio lo ricorderete tutti e, in caso contrario, siamo qui per rispolverarlo. Durante il Festival di Sanremo 2023, i Coma Cose avevano svelato l’intenzione di sposarsi. Fidanzati da oltre otto anni, a Sanremo 2023, dove erano in gara con L’Addio, avevano raccontato: “Ad un certo punto gli ho detto: “ma che ne pensi se ci sposassimo davvero?”, quindi la proposta gliel’ho fatta un po’ io in realtà, poi lui invece è arrivato con l’anello, siamo entrati subito nella dimensione classica diciamo”. Fin da subito, però, i due avevano messo le cose in chiaro: nozze nel 2024. E così è stato!

Coma Cose, compagni sul palco e nella vita

I due artisti si sono conosciuti a Milano nel 2017, e oggi coronano finalmente il loro sogno d’amore diventando marito e moglie. La notizia ha subito fatto il giro dei social, grazie anche alla coppia stessa che, poche ore fa, ha pubblicato sul profilo Instagram condiviso le prime immagini. A colpire i followers è stata in particolare la frase che la coppia ha scelto per annunciare l’evento: “Sta succedendo”, accompagnata da un post romantico con un cuore rosso. Un dettaglio che ha fatto innamorare i fan è stato l’eleganza degli sposi: lei con un abito bianco arricchito da una curiosa pelliccia leopardata. Lui impeccabile in un completo nero, con sobria raffinatezza.

Facendo un piccolo passo indietro, a causa dei numerosi impegni professionali, lo scorso anno i due artisti avevano deciso di posticipare la data delle nozze, rinviando momentaneamente questo grande evento. Come avevano spiegato, il successo ottenuto al Festival e i tanti progetti successivi – tra cui sessanta date di tour, apparizioni televisive e svariate collaborazioni – li avevano costretti a riorganizzare le loro priorità. “Abbiamo un po’ sottovalutato gli impegni post festival”, avevano dichiarato, aggiungendo: “Ci stiamo riprendendo le redini della nostra parte privata proprio in questi giorni. Per le nozze se ne parla nel 2024”. Nonostante i tanti impegni, i Coma Cose sono riusciti a mantenere la promessa fatta al loro pubblico, regalando a fan e amici questo momento di pura gioia. Tanti auguri ai Coma Cose!