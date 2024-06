I Cesaroni, ufficializzati i nuovi episodi. Cast storico: chi ha rifiutato

I Cesaroni 7 si faranno. Stavolta non si tratta di un’indiscrezione di qualche sito o rivista, bensì di un annuncio ufficiale targato dal volto simbolo della fiction, vale a dire Claudio Amendola. L’attore romano, intervenuto al Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento, ha reso noto anche quando inizieranno le riprese. Il set sarà allestito a partire dal prossimo novembre. Dunque, a distanza di dieci anni dall’ultima stagione della serie, la sesta, il ‘carrozzone’ è pronto a ripartire per davvero.

“A novembre saremo sul set per girare I Cesaroni 7”. Così Claudio Amendola al Bct. L’interprete capitolino ha anche aggiunto che i nuovi episodi dovrebbero essere poi trasmessi entro il 2025. Inoltre ha spiegato che l’idea di riprendere il canovaccio è condivisa da molto tempo tra le fila del cast e degli autori, che sono già al lavoro sulla nuova sceneggiatura.

Tanta attesa su chi tornerà del cast storico e chi invece non risponderà presente alla chiamata. Gli unici “no” ferrei al momento sono quelli di Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci. Amendola, però, ha lasciato aperta una porta a un loro eventuale ritorno, assicurando che le nuove sceneggiature sono ottime e che tutti avvertono la responsabilità di non deludere le aspettative del pubblico. Che le due attici possano fare un passo indietro rispetto a quanto deciso e tornare nel cast? I fan lo sperano con tutto il cuore.

“In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura”, ha sottolineato sempre Amendola che ha anche dato aggiornamenti su una serie tv che lo ha visto protagonista di recente: “Poi mi dedicherò al montaggio della fiction “Il Patriarca 2” che ho da poco finito di girare”.

I Cesaroni sono stati trasmessi dal 2006 al 2014 su Canale Cinque. 146 episodi che sono poi stati riproposti anche su Netflix e Prime Video. La serie è ambientata a Roma, nel quartiere della Garbatella. Sempre restando in tema di cast, nella nuova stagione dei Cesaroni ci sarà, oltre ad Amendola, anche Antonello Fassari nei panni del fratello Cesare. Non è invece chiaro se tornerà a recitare nella serie Maurizio Mattioli nel ruolo di Augusto Cesaroni.

Intervistato nei mesi scorsi da Tag24, Mattioli aveva riferito di non aver ricevuto alcuna chiamata per girare i nuovi episodi. Dall’altro lato aveva sottolineato che da parte sua c’era tutta la volontà di far parte del cast: “Non ho sentito nulla sul ritorno de I Cesaroni e non ne voglio parlare. Se mi dovessero chiamare sicuramente lo farei, perché no? Li mi divertivo ed è stata una serie importante”.