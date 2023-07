I Cesaroni tornano in tv: dove vederli e cosa fanno oggi gli attori

Una storica serie del passato sta per sbarcare su Netflix. Dal 20 luglio, infatti, le prime tre stagioni della nota fiction televisiva I Cesaroni arriveranno sulla piattaforma. In precedenza, a compiere questo percorso era stata un’altra fiction simbolo di Rai 1: Un medico in famiglia.

I Cesaroni su Netflix: presto in Top 10?

A fare un certo effetto, tuttavia, è stato il notare come, nel giro di poco dall’arrivo su Netflix, la fiction con protagonista la famiglia Martini sia entrata nella Top 10 delle serie più viste in piattaforma. Non è da escludere come lo stesso possa accadere con I Cesaroni. C’è da dire, però, che entrambe sono da tempo disponibili gratuitamente su RaiPlay o Mediaset Infinity, senza riuscire ad attirare quell’attenzione che ha suscitato l’annuncio del loro arrivo su Netflix.

Sembra quasi che si tenda a guardare una serie non tanto per il prodotto in sé, ma perché in onda su una delle piattaforme più importanti e in voga del momento. Si potrebbe chiamare in causa il caso di un’altra serie che, attualmente, sta vivendo un momento d’oro: Mare Fuori. Pur avendo ottenuto un discreto successo su RaiPlay, è letteralmente esplosa con Netflix, divenendo il fenomeno del momento.

Gli attori de I Cesaroni oggi: da Claudio Amendola a Federico Russo

Nonostante l’arrivo in piattaforma de I Cesaroni, appare difficile la realizzazione nuove stagioni o di una serie spin-off. Nel primo caso, soprattutto, ci si scontrerebbe con il fatto che diversi volti noti della serie oggi sono attori affermati. Basti pensare a Claudio Amendola, interprete di Giulio Cesaroni, che negli ultimi dieci anni ha spaziato dal cinema alla tv, rivestendo ruoli importanti. Tra i suoi ultimi progetti si ricordano, ad esempio, Nero a metà (Rai 1) e Il Patriarca (Canale 5).

Altro caso degno di nota è quello di Elena Sofia Ricci (Lucia Liguori), volto storico anche della serie Che Dio ci aiuti. Come per Amendola, anche lei ha avuto ruoli importanti sia al cinema che in televisione, vincendo anche un David di Donatello nel 2019 come miglior attrice protagonista per il film Loro. Anche Alessandra Mastronardi, interprete di Eva Cudicini, ha avuto un’importante carriera. Tra i suoi ruoli di maggior risalto, l’interpretazione di Alice Allevi nella serie Rai 1 L’Allieva e la partecipazione alla serie internazionale I Medici.

Micol Olivieri (Alice Cudicini), dopo la serie, è stata spesso impegnata al teatro, ma anche come influencer su Instagram. Matteo Branciamore (Marco Cesaroni) si è fatto le ossa soprattutto con il cinema, recitando in film come Anche senza di te di Francesco Bonelli e La banda dei tre di Francesco Dominedò. Per Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni), invece, gli anni dopo la fine de I Cesaroni non sono stati particolarmente fortunati. L’attore, come raccontato da lui stesso, era stato costretto ad emigrare a Londra per lavorare come lavapiatti. Nel 2023 ha avuto un piccolo ruolo ne Il Patriarca.

Federico Russo (Mimmo Cesaroni), infine, non si è mai fermato dopo la fine della serie. Negli anni seguenti, infatti, ha preso parte a fiction importanti come Provaci ancora Prof!, L’Isola di Pietro e Don Matteo. Recentemente ha avuto una parte nella serie Rai Black Out – Vite sospese.