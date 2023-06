Ex Cesaroni, sfogo: “Sono 10 anni che GF Vip e Isola mi rifiutano”

L’attore che interpretò Rudy nella fiction “I Cesaroni” ha rivelato di voler tornare in televisione ma di non essere preso in considerazione

Sono passati ormai quasi dieci anni da quanto Niccolò Centioni ha detto addio a Rudy Cesaroni, uno dei protagonisti della fortunata fiction di Canale 5 “I Cesaroni” andata in onda dal 2006 al 2014. L’attore, ormai lontano dalle scene da molti anni, è tornato recentemente in televisione al fianco di Claudio Amendola nella fiction “Il Patriarca” e nel corso di un’intervista rilasciata a Nuovo Tv ha rivelato di aver tentato più volte di entrare nel cast di un reality show senza però riuscirci. Tra i desideri di Centioni infatti ci sarebbe stato quello di partecipare al GF VIP e all’Isola dei Famosi ma la sua candidatura non è mai stata presa in considerazione.

Il desiderio di tornare in tv

Centioni nel corso della lunga intervista ha provato ad avanzare qualche ipotesi sulle motivazioni che potrebbero stare dietro ai rifiuti ricevuti in seguito alle sue candidature per partecipare al GF VIP e all’Isola dei Famosi: “Mi piacerebbe partecipare a un reality show. Ogni anno faccio domanda per il GF VIP e anche per l’Isola dei Famosi, però non mi hanno ancora preso in considerazione. Perché? Forse non ho conoscenze in quel mondo lì. Non ho contatti in tv. Per di più non conosco personalmente nessun concorrente del GF Vip. Credo che senza qualche collegamento particolare non si possono creare dinamiche interessanti. Forse è per questo che non interesso agli autori”.

Nel corso della chiacchierata Niccolò Centioni ha poi avuto la possibilità di ricordare il periodo molto difficile che ha affrontato dopo la fine della fiction di Canale 5 “I Cesaroni”, periodo nel quale fu anche costretto a trasferirsi a Londra e lavorare come lavapiatti. Per questo motivo per l’attore la partecipazione a un reality show significherebbe un nuovo inizio e una grande opportunità di tornare sul piccolo schermo per farsi nuovamente notare dal pubblico. “Penso che il pubblico sarebbe curioso di scoprire chi si nasconde dietro al mio personaggio de I Cesaroni. Per me sarebbe l’occasione perfetta per raccontarlo”, ha dichiarato l’attore. Chissà che la produzione del GF o dell’Isola dei Famosi non ascoltino l’appello del giovane attore e decidano di dargli questa opportunità.

Chi è Niccolò Centioni

Niccolò Centioni è nato a Roma il 13 maggio 1993 ed è comparso per la prima volta sul piccolo schermo quando era poco più che un bambino prendendo parte a programmi televisivi come Carramba che sorpresa! e Millennium – La notte del 2000. Nei primi anni 2000 ha iniziato a recitare in alcune serie tv e poi fu scelto per il ruolo che lo rese famoso: quello di Rodolfo “Rudi” Cesaroni nella serie tv di Mediaset “I Cesaroni”.

Dopo la conclusione della serie ha preso parte ad alcuni programmi televisivi come Pechino Express e Notti sul Ghiaccio e, dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dal piccolo schermo, ha iniziato a lavorare come lavapiatti in quel di Londra sparendo dal mondo dello spettacolo. Quello fu un momento buio per l’attore, durante il quale raccontò di avere incontrato molta difficoltà nel trovare nuovi ingaggi cinematografici e televisivi. Recentemente però l’attore è tornato in televisione grazie alla fiction “Il Patriarca”. Si racconta che sia stato proprio Amendola a volerlo fortemente nel cast, in memoria dei tempi in cui Centioni interpretava il figlio “di mezzo” di Claudio Amendola alias Giulio Cesaroni.

Relativamente la vita privata dell’attore non si hanno molte informazioni in quanto ha sempre amato mantenere la privacy sull’argomento ma Centioni non ha mai fatto mistero di aver sofferto molto per la separazione dei suoi genitori, avvenuta quando lui era un bambino.