I Cesaroni, slitta il ritorno: perché, le parole di Claudio Amendola

Brutte notizie per i fan de I Cesaroni. La scorsa estate, Claudio Amendola aveva annunciato il ritorno di una delle fiction più amate dagli italiani, dopo ben dieci anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio. Secondo quanto dichiarato dall’attore romano, le riprese della settima stagione sarebbero dovute iniziare a novembre, con diversi membri del cast originale pronti a tornare sul set. Tra questi, oltre ad Amendola nel ruolo di Giulio Cesaroni, sembrava confermato il ritorno di Antonello Fassari nelle vesti di Cesare Cesaroni, Max Tortora nei panni di Ezio Masetti e Niccolò Centioni come Rudi Cesaroni.

In forse, invece, c’era la partecipazione di Matteo Branciamore (Marco Cesaroni), Ludovico Fremont (Walter Masetti) e Federico Russo (Mimmo Cesaroni). I no certi, invece, erano quelli di Elena Sofia Ricci (Lucia Liguori), Alessandra Mastronardi (Eva Cesaroni) e Micol Olivieri (Alice Cesaroni). Insomma, tutto sembrava essere pronto per questo grande revival, la cui notizia aveva mandato in tilt il web. Tuttavia, improvvisamente, in ritorno de I Cesaroni non sarebbe più così sicuro. In occasione dell’uscita del film sequel Ari-Cassamortari su Prime Video, Claudio Amendola ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero, dove ha parlato dei suoi progetti futuri, tra cui la settima stagione della fiction Mediaset.

L’ex di Francesca Neri ha confermato che il primo ciak de I Cesaroni, previsto per novembre, è stato ufficialmente annullato. Amendola ha scelto di non approfondire i dettagli che hanno portato a questa decisione, ma dalle sue parole sembra che le motivazioni siano molteplici e piuttosto serie. “Il primo ciak a novembre non è confermato. Non vorrei parlarne. I Cesaroni scivola in avanti per mille motivi. Non aggiungo altro. Cause di forza maggiore. Importanti”, ha detto l’attore 61enne.

A quanto pare, la possibilità di un ritorno non è ancora da escludere del tutto, tuttavia la certezza che c’era negli ultimi mesi è ormai svanita. Difatti, quando gli è stato chiesto se esistesse il rischio che la settima stagione della fiction Mediaset potesse essere cancellata, Amendola ha fatto un lungo sospiro prima di aggiungere: “Spero veramente che si faccia”. La delusione di Claudio è probabilmente legata anche all’aver alimentato le aspettative di migliaia di fan in tutta Italia, ansiosi di rivedere la famiglia della Garbatella sul piccolo schermo, e che ora vedono nuovamente questo sogno svanire.

La notizia è stata un duro colpo per i telespettatori, che hanno subito espresso tutti il loro dispiacere e frustrazione sui social. I numerosi commenti e le richieste dei fan potrebbero far cambiare di nuovo idea ai piani alti? Non resta che attendere per scoprirlo.