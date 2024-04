I Cesaroni: nessun ritorno, solo chiacchiere. Parla un attore del cast

Da qualche mese si mormora del possibile ritorno de I Cesaroni. La serie che per sei stagioni ha appassionato i telespettatori di canale 5 starebbe per tornare con uno spin off. Le riprese dovrebbero partire a giugno, ma Maurizio Mattioli (Augusto) ha smentito.

Era stato proprio Claudio Amendola (Giulio) a dare la notizia. Poi confermata da Antonello Fassari che si era fatto scappare un’anteprima. Ovvero che le riprese inizieranno a giugno ma prima ci sono alcune pratiche da ultimare. Sin da subito l’ostacolo più grande è sembrato proprio la mancanza di alcuni attori importanti per la serie, come Elena Sofia Ricci (Lucia) e Alessandra Mastronardi (Eva).

Ora Mattioli ha confessato di non saperne nulla perché non ha ricevuto nessuna chiamata. Quindi secondo lui non ci sarà alcun ritorno della serie. Però gli piacerebbe, nel caso, partecipare.

“Non ho sentito nulla sul ritorno de I Cesaroni e non ne voglio parlare. Se mi dovessero chiamare sicuramente lo farei, perché no? Li mi divertivo ed è stata una serie importante. A voi risulta che la fanno? Fino adesso sono solo chiacchiere. Poi se diverrà qualcosa di concreto si farà“

È pur vero però che Mattioli non ha un ruolo importante all’interno della serie. Nonostante sia stato una presenza costante nelle 6 stagioni, solamente nell’ultima è stato protagonista di più puntate. Lui ha interpretato Augusto, il fratello maggiore di Giulio e Cesare, che spesso si indebitava a causa del gioco d’azzardo. Non solo, nella fiction, ha avuto anche una storia con Gabriella (Rita Savagnone), mamma di Lucia.

Nelle prime stagioni Mattioli è stato presente in pochissime puntate, quindi non è uno dei protagonisti principali. Nonostante nella sesta sia stato più partecipe. Ma non risulterebbe difficile pensare che per uno spin off possa non essere stato contattato.

Il ritorno de I Cesaroni: la conferma di Amendola e Fassari

A lanciare l’indiscrezione è stato proprio Claudio Amendola che, durante un’intervista a Verissimo, ha lasciato intendere che ci fossero lavori in corso per riportare l’amata serie in tv. Poi è intervenuta la produttrice, Verdiana Bixio, che ha spiegato che senza una sceneggiatura forte sia impensabile tornare.

Dopo qualche settimana ha parlato Antonello Fassari (Cesare) che ha spoilerato che a giugno torneranno tutti alla Garbatella per riniziare con le riprese. Tanto che è intervenuto Amendola per bacchettarlo. Ha sottolineato come ci voglia massimo riserbo perché nulla è certo e non si possono illudere i fan che da anni aspettano un ritorno.

Anche se sono molti a sostenere quanto possa essere fallimentare uno spin off che non avrebbe lo stesso seguito di un tempo. Inoltre l’assenza di alcuni attori importanti per la serie renderebbe il tutto più difficoltoso.