I Cesaroni, c’è ancora speranza! Elena Sofia Ricci verso il sì!

Se fino alla settimana scorsa il semaforo sembrava rosso, ora ci si riavvicina al semaforo verde. I Cesaroni 7 si fa? C’è ancora speranza e secondo un’esclusiva di Davide Maggio il ritardo dell’inizio delle riprese ha una ragione: la produzione sta aspettando la conferma di Elena Sofia Ricci. Che l’attrice torni a interpretare i panni di Lucia? Vediamo cosa ha scoperto Davide Maggio!

Solo di pochi giorni fa la notizia dell’alt al ritorno de I Cesaroni. Claudio Amendola aveva rivelato che le riprese, programmate per Novembre avevano subito uno stop e questo aveva lasciato senza speranze i fan della fiction. Doveva essere tutto pronto, con Amendola di nuovo nei panni di Giulio Cesaroni e dei volti storici della serie che riprendevano il loro ruolo, come Antonello Fassari e Max Tortora. Nonostante i ”NO” categorici detti da Alessandra Mastronardi e Micol Olivieri, i fan erano contenti di avere nuove avventure della famiglia Cesaroni. Finché Claudio Amendola, con molto dispiacere, annunciò al Messaggero che le riprese continuavano a slittare per motivi importanti. Secondo Davide Maggio, questi motivi sono legati all’attesa per il sì di Elena Sofia Ricci!

Elena Sofia Ricci torna per I Cesaroni? Tutti aspettano lei per partire!

Finora l’amatissima attrice aveva negato il suo ritorno nella serie, ma le cose potrebbero essere cambiate. Il motivo principale per cui le riprese de I Cesaroni 7 sarebbero state spostate al 2025 sarebbe l’impossibilità di conciliare la produzione Mediaset con gli impegni in Rai della Ricci. Infatti, l’attrice sarebbe in forse anche per riprendere il suo ruolo come Suor Angela nella fiction Che Dio Ci Aiuti. L’attrice non ha mai fatto mistero della sua allergia ai ruoli lunghi, si è sempre detta annoiata a lungo andare di interpretare gli stessi personaggi, per questo aveva abbandonato il ruolo di Lucia e quello di Suor Angela, ma secondo Davide Maggio ci sono stati dei ripensamenti.

Avvistata sul set dell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti, Elena Sofia Ricci ha fatto sperare nel suo ritorno, e la speranza si è riaccesa anche per i fan dei Cesaroni. La serie potrebbe aver subito un ritardo perché in attesa che la Ricci si liberi dagli impegni con la Rai. Lei continua a non pronunciarsi in merito, ma speriamo per il suo ritorno! I Cesaroni non sarebbe lo stesso senza Lucia!