I Cesaroni 7, Amendola: “Elena Sofia Ricci non ci sarà. Chi torna”

Dopo mesi di rumors e indiscrezioni, Claudio Amendola ha finalmente confermato il ritorno ufficiale de I Cesaroni. Intervistato a Verissimo, l’attore ha annunciato che le riprese della settima stagione inizieranno il 24 febbraio 2025. Da tempo si parlava di un possibile revival di una delle fiction più amate dagli italiani, le cui registrazioni erano inizialmente previste per il mese di novembre del 2024.

Lo scorso settembre, però, Claudio aveva smorzato l’entusiasmo dei fan, comunicando lo slittamento delle riprese. Ai tempi, si vociferava che il rinvio fosse dovuto agli impegni di Elena Sofia Ricci, così da permetterle di prendere parte alla nuova stagione. Tuttavia, anche con la ripartenza de I Cesaroni fissata definitivamente a febbraio, l’attrice non tornerà a interpretare il ruolo di Lucia.

Claudio Amendola ha infatti annunciato all’Adnkronos che, nella prossima stagione de I Cesaroni, il suo personaggio Giulio sarà da solo, senza Lucia al suo fianco. “Giulio tornerà da solo. Non posso aggiungere altro, sto facendo i provini”, ha detto l’attore romano. Tuttavia, ha svelato un dettaglio importante riguardo il cast: tutti i personaggi maschili saranno presenti. “Purtroppo Elena non ci sarà, è stata un caposaldo della serie. Ma rivedremo tutti i maschi de I Cesaroni. Lo spirito di Elena alleggia in tutta la serie, i fan non resteranno delusi”, ha anticipato Amendola.

Questo significa che il pubblico potrà presumibilmente rivedere Matteo Branciamore nei panni di Marco Cesaroni, Antonello Fassari come Cesare Cesaroni, Niccolò Centioni nelle vesti di Rudi Cesaroni, Federico Russo come Mimmo Cesaroni, Max Tortora nel ruolo di Ezio Masetti e Ludovico Fremont come Walter Masetti.

Niente da fare, invece, per Micol Olivieri, che ha già chiarito nelle sue storie Instagram di non avere intenzione di tornare ad interpretare il ruolo di Alice Cudicini. L’influencer ha anche risposto alle critiche dei fan, che l’hanno accusata d’ingratitudine, spiegando di essere riconoscente a I Cesaroni, ma di aver ormai concluso da tempo la sua carriera d’attrice, preferendo lavorare sul web.

Pare non esserci alcuna speranza neanche per Alessandra Mastronardi, che mesi fa ha escluso categoricamente un suo ritorno nella serie che ha lanciato la sua carriera. A questo punto, l’unica illusione rimasta ai fan è di vedere almeno un cameo di Elena Sofia Ricci e delle sue due figlie ‘televisive’ nella settima stagione de I Cesaroni, anche se questa possibilità appare ormai piuttosto remota.