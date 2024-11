Cast I Cesaroni, Micol Olivieri torna? Decisione perentoria e sfogo

Il 24 febbraio 2025 ci sarà il primo ciak delle riprese della nuova stagione de I Cesaroni. Lo ha annunciato Claudio Amendola pochi giorni fa a Verissimo, conversando con la padrona di casa Silvia Toffanin e confermando quanto detto da Mediaset durante la presentazione dei palinsesti. Dunque, a distanza di 10 anni dall’ultima puntata andata in onda, la fortunata fiction vedrà nuovi capitoli. Alcuni attori del cast storico, però, non prenderanno parte al progetto. Tra questi figura Micol Olivieri che, tramite una serie di storie pubblicate su Instagram, ha spiegato che non ha alcuna intenzione di tornare a recitare, puntualizzando che la sua carriera da attrice si è conclusa 11 anni fa. E non c’è, da parte sua, la volontà di ricominciare sui set televisivi.

Micol Olivieri non torna a recitare: “Carriera attoriale finita 11 anni fa”

“La mia carriera attoriale si è conclusa 11 anni fa”, ha dichiarato Micol Olivieri che, nella popolare serie tv, ha vestito i panni di Alice Cudicini. Nessuna possibilità, quindi, di rivedere la 31enne romana nel ruolo che le ha permesso di raggiungere fama e popolarità. “Credo sia doveroso parlarne”, ha aggiunto la donna, spiegando che in queste ore, dopo che Amendola ha annunciato l’inizio delle riprese per l’inizio del 2025, è stata ricoperta di richieste da parte dei fan in merito al suo ritorno o meno nella fiction.

“Stavolta – si è sfogata – voglio tutelarmi da tutte le fake news che poi girano. Qualcuno mi ha fatto passare come una persona ingrata… Io sono sempre stata grata ai Cesaroni. Mi ha formata e se oggi Micol è quella che è, è anche grazie ad un percorso che ha fatto”. E ancora: “I Cesaroni hanno fatto parte della mia vita dai 13 ai 21 anni, ho finito di girare l’ultima serie che ero incinta della mia bambina, come potrei rinnegare una scelta e un percorso che ho fatto? Voglio un bene infinito ad Alice, è un personaggio a cui ho dato il volto, la voce, tutto e tutt’ora quando qualcuno chiama Alice mi giro”.

Micol Olivieri sulla nuova stagione de I Cesaroni: “Nessuno mi ha chiamato”

Mesi fa l’influencer ed ex attrice era stata criticata per alcune sue dichiarazioni. Qualcuno aveva distorto il suo ragionamento. Cosa accadde? Micol disse che preferiva lavorare sul web in quanto la professione da attrice, salvo per coloro che stanno nel gota della recitazione ed hanno contratti di tutto rispetto, non garantisce i medesimi guadagni che vengono invece garantiti a chi ha un buon seguito in rete e si mantiene con le sponsorizzazioni. Insomma, nulla di strano e nulla di offensivo. La pura verità C’è chi però ha visto nel suo discorso un atteggiamento di irriconoscenza nei confronti del suo passato sul set. A tal proposito, sempre nelle recenti Storie Instagram, ha risposto e chiarito su tale punto. Inoltre ha tenuto a precisare che, in vista della nuova stagione de I Cesaroni, nessuno l’ha contattata dalla produzione:

“Io non so nulla, nessuno mi ha informata di niente. Quello che voi sapete, lo so anch’io. Non è assolutamente vero che io non ho accettato di farlo per litigi e discussioni. Io ho lasciato la carriera attoriale 11 anni fa, ad oggi è iniziato un nuovo capitolo della mia vita. Da quando sono nati i miei figli, ho iniziato questo lavoro che mi piace fare e mi permette di stare con i miei figli. Questa è una grande fortuna per me. Non rimpiango assolutamente nulla. Faccio un grande in bocca al lupo al cast!”

L’influencer ha concluso invitando gli utenti a notare che, sull’argomento, si è pronunciata tramite i suoi canali social e non ha rilasciato interviste, tantomeno ha voluto creare polemiche. “Spero che apprezziate” la “mia massima sincerità, rinunciando a giochetti di convenienza”, ha concluso Micol.