I Beckham, l’altra verità: “Sono separati dal 2016 ma non lo dicono”

Quella tra David e Victoria Beckham sarebbe solo “una relazione d’affari a distanza” e non un matrimonio d’amore: sono le rivelazioni esplosive contenute nel nuovo libro del giornalista della BBC Tom Bower intitolato: The House Of Beckham: Money, Sex And Power. Secondo quanto sostenuto dallo scrittore l’ex capitano della nazionale inglese e l’ex Spice Girls hanno siglato un accordo segreto anni fa per salvaguardare il marchio di famiglia e, di fatto, far finta che le nozze siano realmente vissute a livello sentimentale, anche se non sarebbe così.

“Hanno concluso un accordo per restare insieme”, ha dichiarato Bower. Il fine? Tenersi caro il brand di famiglia e continuare a macinare soldi in quanto in coppia funzionerebbero di più dal punto di vista mediatico e imprenditoriale. Nel libro viene sostenuto che fino al 2016 David e Victoria conducevano vite separate ed era tutto pronto per il divorzio. Bower ha inoltre confermato la voce della presunta relazione clandestina tra Beckham e la sua assistente personale Rebecca Loos che, a sua volta, sarebbe stata tradita dall’ex stella del Manchester United con una cameriera.

In particolare il giornalista della BBC ha sostenuto che otto anni fa la reputazione di Beckham stava per essere polverizzata e che il suo progetto a Miami stentava ad avere successo. In tale contesto si sarebbe accordato con Victoria: niente divorzio ufficiale per continuare a “vendere” la favola del matrimonio felice.

David e Victoria Beckham, le rivelazioni incendiarie contenute nel libro di Tom Bower

“Il suo status e la sua sopravvivenza sarebbero stati spazzati via senza la determinazione di Victoria nel mantenere l’illusione di una famiglia felice”, ha scritto Bower, aggiungendo che lei avrebbe chiesto al marito, in cambio della mancata separazione, di foraggiare la sua attività di moda. In sintesi, lo scrittore è convinto che David e l’ex Spice Girl non sarebbero più una coppia effettiva da anni, che condurrebbero privatamente vite separate, ma che in pubblico si mostrerebbero uniti e affiatati.

Beckham e Victoria sono convolati a nozze 25 anni fa. Dalla relazione sono venuti alla luce quattro figli. Tom Bower nel suo libro ha anche parlato degli anni difficili dal punto di vista personale vissuti da David quando decise di trasferirsi al Real Madrid dal Manchester United. Il giornalista ha spiegato che anche per la moglie fu un inferno: “La sua vita a Madrid era solitaria e infelice. Sebbene avesse tutto ciò che il denaro poteva comprare, era isolata. Con pochi amici, non era disposta a imparare lo spagnolo. La sua dieta, l’esercizio fisico rigoroso e il fumo accanito riflettevano le sue ansie”.

In un altro capitolo del libro viene sostenuto che ci sia stato un alterco verbale tra l’ex cantante e Meghan Markle. Motivo? Quest’ultima sarebbe stata gelosa dello status economico e sociale della signora Beckham.