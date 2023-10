David Beckham, Victoria parla dei tradimenti: “Divorzio a un passo”

Ieri sera, martedì 3 ottobre, a Londra si è tenuta la presentazione della docu-fiction firmata Netflix e dedicata a David Beckham e la sua carriera da calciatore. Naturalmente per l’occasione era presente tutta la tutta la famiglia riunita: David e Victoria Beckham in compagnia dei loro figli Brooklyn, Insieme alla moglie Nicola Peltz, Romeo, in compagnia della fidanzata Mia Regan, Cruz e Harper. Infine, a presenziare vi erano anche il comico James Corden, la direttrice di Vogue Anna Wintour e il calciatore migliore amico di David, Gary Neville.

Insomma, dopo i Kardashian e i Ferragnez, anche la famiglia Bechkam si è fatta convincere da Netflix a girare un reality show che mostrasse a tutti com’è davvero la vita di David e della moglie stilista, ma soprattutto che svelasse alcuni dei loro segreti più profondi. D’altronde il regista, Fisher Stevens, è sempre stato chiaro sull’argomento: niente tabù e argomenti proibiti, la serie avrebbe dovuto raccontare tutto della famiglia Beckham, nel bene e nel male. Ed ecco che, tra i tanti argomenti trattati nella serie, è spuntato anche quello dei presunti tradimenti perpetrati dal calciatore ai danni della moglie.

L’infedeltà di David Beckham

Come anticipato, nel corso della lunghissima intervista, durata oltre 30 ore, non ci sono stati argomenti proibiti. Quello relativo all’infedeltà del calciatore e delle sue presunte amanti ha riguardato la quarta e ultima puntata. A quanto pare quando Bechkam si trasferì in Spagna nel lontano 2003, da solo e per giocare nel Real Madrid, il celebre calciatore non fu per niente fedele alla storica moglie, Victoria.

L’anno dopo infatti, la sua ex segretaria Rebecca Loos, dopo essere stata licenziata raccontò di avere avuto una relazione durata ben quattro mesi con il calciatore. Stando alle parole della donna, Beckham a Madrid e senza la famiglia si sentiva particolarmente solo, motivo per cui ha cercato la compagnia di un’altra donna. Ma non è finita qui in quanto, poco tempo dopo l’uscita delle dichiarazioni di Rebecca Loos, anche la modella Sarah Marbeck e l’estetista Dannielle Heath affermarono di essere state amanti di Beckham.

A questo proposito, nel corso dell’intervista Victoria ha affermato: “È stato il periodo più difficile della mia vita. Ero risentita con David. Sembrava che non ci appartenessimo più”. Nel frattempo il calciatore, visibilmente commosso, ha aggiunto: “Non so come abbiamo fatto a superare quel periodo. Victoria è tutto per me e sapere che soffriva è stato incredibilmente difficile. Ogni giorno mi svegliavo e mi sentivo fisicamente male, mi chiedevo come avrei fatto ad andare agli allenamenti, a giocare… Ma abbiamo capito che dovevamo lottare per salvare la nostra famiglia”.

La svolta

Insomma, si è trattato di uno dei periodi più brutti per la coppia di ferro del mondo dello spettacolo e i due hanno affermato di essere stati a un passo dal divorzio. A quel punto, per salvare il matrimonio, Victoria ha scelto di trasferirsi a Madrid con i due figli Brooklyn e Romeo e grazie a quella decisione le cose hanno iniziato a migliorare decisamente. In ogni caso, nel corso della puntata, nessuno dei due si è spinto fino a chiarire se le voci sull’infedeltà del calciatore fossero vere oppure no. Leggendo tra le righe però la risposta sembra davvero scontata.