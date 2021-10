I Bastardi di Pizzofalcone 4 si farà: tempistiche e anticipazioni

“I Bastardi di Pizzofalcone 3“, serie tratta dai romanzi di Maurizio di Giovanni ambientata in un commissariato di Napoli, si conclude oggi, 25 ottobre. Dopo una terza stagione che ha praticamente superato le migliori aspettative a livello di ascolti, arrivano buone notizie per gli appassionati delle vicende che coinvolgono l’ispettore Lojacono e la sua squadra.

Proprio oggi arriva la conferma: la quarta stagione de “I Bastardi di Pizzofalcone” si farà. A dichiararlo ai microfoni di Fanpage è uno dei protagonisti della serie, Massimiliano Gallo. L’attore, che interpreta il vice questore a capo del commissariato di Pizzofalcone, ha anticipato che la produzione Clemart, in collaborazione con Rai Fiction, sta già lavorando alla prosecuzione della serie. La notizia non è ancora ufficiale, ma fa ben sperare i fan della seguitissima serie. Gallo ha detto:

“La produzione sta lavorando per farla e anche presto, perché il pubblico la chiede e vorrebbe vedere di nuovo il commissariato in azione. Non so quando ci sarà l’ufficialità, ma sono tutti a lavoro.”

Anche Alessandro Gassman, che impersona il protagonista principale, Giuseppe Lojacono, ha confermato l’indiscrezione a Telesette: “Non sono solo io, ma tutta la squadra che non vede l’ora di mettersi a lavoro per la quarta stagione”.

I Bastardi di Pizzofalcone, i numeri da capogiro della serie

I Bastardi di Pizzofalcone 3 va in onda dallo scorso 20 settembre il lunedì in prima serata su Rai1, attestandosi sempre intorno al 20% di share. La prima stagione ha esordito nel gennaio 2017, tenendo incollati allo schermo circa 7 milioni di telespettatori per ogni singolo episodio.

Dalla seconda stagione in poi, quest’ultima andata in onda nel 2018, c’è stata una leggerissima flessione nel numero di utenti. Si tratta comunque di una situazione fisiologica all’andamento della serie. Infatti, c’è una grande e solida fetta di pubblico che partecipa all’appuntamento fisso con la serie. La fiction è riuscita più volte a vincere la sfida degli ascolti TV del lunedì sera, battendo puntualmente la concorrenza del Grande Fratello Vip.

Non resta che gustare l’attesissimo finale di stagione, che molto probabilmente sfodererà dei colpi di scena che terranno alta la suspense fino al debutto della quarta stagione. D’altronde, c’è ancora molto materiale scritto da Di Giovanni da esplorare.

Lo scrittore napoletano, infatti, sta continuando ad ampliare l’universo letterario attorno al commissariato di Pizzofalcone. L’ultimo romanzo dell’autore della saga, intitolato “Angeli per i Bastardi di Pizzofalcone“, è uscito proprio lo scorso 19 ottobre.