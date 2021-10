Ascolti tv ieri: sfida tra I Bastardi di Pizzofalcone e GF Vip, chi ha trionfato

I Bastardi di Pizzofalcone, su Rai Uno, vincono nuovamente la sfida degli ascolti della prima serata televisiva del lunedì, imponendosi sul Grande Fratello Vip. La fiction con protagonista Alessandro Gassman mantiene stabile il suo pubblico, veleggiando al 21.8% di share. Signorini&Co toccano quota 19%: nessun picco ma nemmeno alcun tracollo. Il reality di Canale Cinque pare ormai aver fidelizzato una buona fetta di pubblico, aspetto fondamentale per un programma che dura mesi.

Quelli che il lunedì non è andato in onda, lasciando il posto a TG2 Post Speciale Ballottaggi Elezioni 2021. Anche gli affezionati a Mystery Land sono rimasti a bocca asciutta. Il programma infatti non è stato trasmesso in prima serata su Italia Uno. E non lo sarà più essendo stato sospeso dopo sole due puntate. Ascolti troppo bassi e decisione inevitabile. La prima puntata ha portato davanti alla tv 782mila persone, per una media del 4% di share, e la seconda soltanto 581mila, per il 2,8% di share. Mediaset ha così deciso di archiviare in fretta e furia l’esperimento che alla conduzione aveva Alvin e Aurora Ramazzotti.

Rai 1: I Bastardi di Pizzofalcone ha raccolto 4.450.000 spettatori, pari a uno share del 21.1%.

Rai 2: TG2 Post Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 ha interessato 656.000 spettatori (2.7%).

Rai 3: Presa diretta – Il sassolino nella scarpa ha catturato l’attenzione di 1.295.000 spettatori (5.7%).

Rete 4: Quarta Repubblica è stato visto da 840.000 spettatori (4.9%).

Canale 5: Grande Fratello Vip ha convinto 2.967.000 spettatori (19%).

Italia 1: Il film Colombiana ha intrattenuto 1.298.000 spettatori (6%).

La7: TgLa7 – Speciale Elezioni ha incollato innanzi al teleschermo 676.000 spettatori (3.1%).

Tv8: Venom ha raccolto 512.000 spettatori (2.3%).

Nove: Little Big Italy ha convinto 360.000 spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 18 ottobre: access prime time e preserale

Rai1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato un ascolto di 4.836.000 spettatori (19.8%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.129.000 spettatori (16.9%).

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 6 ha raccolto 2.664.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.071.000 spettatori (22.1%).

Canale 5: Caduta Libera – Inizia la Sfida ha registrato 2.250.000 spettatori (16.6%) mentre Caduta Libera ne ha interessati 3.443.000 (19.4%).

Ascolti del pomeriggio di lunedì 18 ottobre 2021

Su Rai Uno non è andato in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone sostituito da una puntata de Il paradiso delle signore e dallo speciale Tg1 elezioni.

Rai 1 – Il paradiso delle signore è stato seguito da 1.694.000 spettatori (12.4%)

Rai 1: Tg1 speciale elezioni ha coinvolto 1.029.000 spettatori (9.9%)

Rai 1: La Vita in Diretta ha raccolto 1.564.000 spettatori (14.2%).

Rai 2: Detto Fatto ha conquistato 533.000 spettatori (5.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.411.000 spettatori (17.2%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.317.000 spettatori (17%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.434.000 spettatori (21.1%)

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha raccolto 1.834.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Love is in the air ha avuto un ascolto medio di 1.437.000 spettatori (14.9%).

Canale 5: Pomeriggio 5 ha fatto compagnia a 1.666.000 spettatori (15.1%).

Ascolti della mattina di lunedì 18 ottobre 2021